(影) 中俄聯手制日 ! 王毅赴莫斯科密商 中嗆日 : 擁核之日 就是國家終結之時
[Newtalk新聞] 近期，圍繞日本戰後安全體制及其潛在核武問題的爭議急速升溫，引發地區主要大國的高度關注與強烈反應。中國一位高級智庫代表對日本發展核武的可能性發出嚴厲警告，而中國和俄羅斯兩國外交高層則明確表態，將聯手行動遏制任何復闢軍國主義的企圖。
12 月 2 日，中國全球化智庫（CCG）副主任高志凱在接受美媒採訪時，對日本可能尋求核武選項的討論做出了極其直接的評論。他表示：「日本發展核武之時，就是其作為一個國家被消滅之日，因為中國和其他愛好和平的國家絕不允許日本發展大規模殺傷性武器。」
高志凱的此番言論被解讀為對日本國內要求「擁有自己的核子威懾力」論調的嚴正回應。他強調，一旦日本越過核武門檻，將直接違反國際核不擴散體系，並警告如果日本試圖與美國聯手對抗中國，美國應當「記得珍珠港事件」的歷史教訓。這一立場突顯了中國對地區安全紅線的堅定態度，認為核武問題是日本的「生死存亡抉擇」，而非單純的安全戰略考量。
與此同時，中國外交部長王毅訪問莫斯科，與俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古舉行了中俄第二十輪戰略安全磋商。會談內容重點聚焦於亞太地區局勢、軍事技術合作等領域，並將焦點集中於對日本動向的共同擔憂。
根據會後發布的消息，雙方達成共識，強調要維護二戰勝利成果，並堅決遏制日本極右勢力破壞地區和平穩定、企圖重整軍國主義的挑釁行為。王毅重申，中俄作為聯合國安理會常任理事國，應繼續協調合作，共同警惕和遏制法西斯主義、包括日本軍國主義試圖捲土重來的任何突破；紹伊古在會談中則明確表示，俄羅斯將堅持「一個中國」原則，支持中方尋求與台灣統一的立場。
報導分析，日本若真選擇擁核，將面臨多重困境：不僅在法理上違背國際條約，安全上也可能使其最主要盟友美國出於戰略掌控考量而採取反對立場。此外，地區核軍備競賽的風險亦將大幅提高，可能促使韓國等國家跟進，使東北亞安全格局陷入更大的不穩定性。不過，面對中國不斷擴張軍武的舉動，鄰國的日、韓也不得不進行相應措施。
根據分析，身為唯一遭到核武攻擊過的國家，日本在二戰後一直受到和平憲法與國際規範的限制，禁止擁有進攻性軍備，核武更屬敏感領域。然而近年日本內部出現強化軍備的聲音，包括部分政界人士提出建立「自主威懾力」的構想，引發周邊國家高度關注。
