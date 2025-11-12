（影）中共大橋垮下來! 坍塌畫面好恐怖 四川雙江口紅旗大橋今年才通車就出事

[Newtalk新聞] 中國四川省近日發生重大基礎設施事故，今年才通車的「紅旗大橋」竟突然坍塌。事故影片迅速在海外社群媒體流傳，畫面中顯示大橋結構突然斷裂、橋身垮入河谷，現場塵土飛揚，場面震撼。





據《路透社》與《Nexta TV》報導，該橋為國道 317 線重要路段，連接中國內陸與西藏地區，全長約 758 公尺，今年初才正式啟用；據報導，原設計為重型車輛可通行的鋼拱橋。目前四川省官方尚未通報人員傷亡，初步消息也未傳出死傷。

廣告 廣告





網路輿論則掀起強烈批評，「老蠻頻道」痛批，這起坍塌是「工程體系長期積弊的縮影」，並指出在近年大規模裁撤資深工程師、以低薪畢業生取代的情況下，品質監管與巡查制度形同虛設。他評論：「有經驗的工程師被趕去開滴滴、送外賣，留下的新手接手巨型項目，如今終於到了付出代價的時刻。」





紅旗大橋原被四川政府視為「西部交通命脈」與「進藏通道」的重要節點。 圖：翻攝自 X





截至目前，中國官方媒體尚未發布詳細調查報告。多個地方網友則指出，事發地區近月雨量偏多、地質鬆動，疑與山體滑坡有關，但具體原因仍待專家勘查。





紅旗大橋原被四川政府視為「西部交通命脈」與「進藏通道」的重要節點，但近年中國所建造的坍塌事件頻傳，外界對中國建築品質與維護機制也引發質疑。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

已做好對普丁開戰準備! 德軍司令 : 隨時協助向俄羅斯邊境部署80萬北約部隊

控烏用300萬美金誘米格-31飛行員駕機投降! 俄戰機攜匕首導彈炸基輔報復