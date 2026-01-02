(影) 中共對台軍演 美國務院開罵了! 北京籲表態「一個中國」 這些國家不理會.....

[Newtalk新聞] 中共近期在台灣周邊持續進行軍事演習，引發美方與國際社會關注。美國國務院於 2026 年 1 月 1 日發表正式聲明，批評北京以軍事行動與強硬言辭無端升高區域緊張局勢，重申美國對台海和平與穩定的立場，並反對任何單方面改變現狀的行為。





X 帳號 Rica（@YoooRica）轉述美國國務院說法指出，國務院首席副發言人托馬斯．「湯米」．皮戈特（Thomas “Tommy” Pigott）表示，中共針對台灣及該地區其他國家的軍事活動與言辭，不必要地加劇緊張局勢，美方敦促北京保持克制，停止對台施加軍事壓力，並轉而進行有意義的對話。聲明同時強調，美國支持台海兩岸的和平與穩定，並反對包括以武力或脅迫方式在內的任何單方面改變現狀行為。

廣告 廣告





中國解放軍東部戰區宣布「正義使命-2025」環台軍演。 圖：翻攝自微博





在軍事評估層面，X 帳號 Visioner（@visionergeo）引述美國國防部上週發布的報告指出，美軍認為中國正為在 2027 年、亦即中國人民解放軍建軍 100 週年之際，對台達成「無條件勝利」進行準備。報告提到，中共軍方已宣布此次演習的核心內容之一，是模擬封鎖台灣北部的基隆深水港，以及南部最大港市高雄；同時，美方軍事規劃人員也評估，北京正考量在必要時，直接自中國本土對台發動攻擊、以「蠻力」奪取台灣的可能性。





與此同時，中國官媒《環球時報》 2026 年 1 月 1 日報導稱，俄羅斯、南韓、北韓、寮國、緬甸、哈薩克斯坦、柬埔寨、科摩羅等國，近期陸續就台灣議題作出表態，重申「台灣是中國領土不可分割的一部分」。





海巡署偵獲14艘中國海警船入侵海域，並一對一監控驅離。 圖：海巡署/提供





報導並引述俄羅斯外交部於 2025 年 12 月 30 日的書面回應，指俄方反對任何形式的「台獨」分裂行徑，並批評部分國家「口頭聲稱堅持一個中國原則，實際上卻主張維持現狀」，等同不認同中國的國家統一原則，甚至將台灣問題視為「遏制中國的軍事戰略工具」。





不過，也有中國網路帳號指出，北京在涉台外交動員上的成效有限。X 帳號「財經真相」（@Rumoreconomy）評論認為，泰國、馬來西亞、越南、新加坡等東南亞國家，並未在此次台灣議題上公開表態，顯示中國試圖在區域內塑造一致涉台立場，仍面臨現實落差。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 流亡王儲巴勒維現身埃及聲援抗議！伊朗通膨暴漲40% 動亂蔓延機場關閉

瑞士酒吧跨年大火慘釀47死百傷! 煙火引燃天花板隔熱泡膜 火勢一發不可收拾