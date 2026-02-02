(影) 中共一月「猛打十虎」! 張又俠遭捕後軍中離奇靜默 北京民眾聚集喊「放人」?

[Newtalk新聞]

中國反腐行動近期明顯升溫，官方資料顯示，僅 1 月即有 10 名現任及退休高官接受調查，中共官媒將此譽為「猛打十虎」。被查者除涵蓋地方與部會層級，亦直指軍方與戰略產業高層，包括中央軍委副主席張又俠、軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立，應急管理部部長王祥喜，前內蒙古自治區黨委書記孫紹騁，以及前中國核工業集團總經理顧軍等人。





中共國防部 24 日宣布張又俠與劉振立涉嫌嚴重違紀違法立案調查後，《解放軍報》隨即連續刊發評論文章，嚴厲指控兩人破壞軍委主席負責制，並上升至政治忠誠與紀律層面。其中，31 日評論文章標題使用「要堅決擁護黨中央決定」的表述，引發外界討論。

X 推主「洼地老牛」對此分析指出，「要」字帶有明確的指令與要求意味，而非自發性表態，間接反映軍中對相關處置的支持並非完全一致，需透過政治動員方式加以強調。





前中共中央黨校教授蔡霞則於 X 平台上比較 25 日與 31 日的《解放軍報》文章指出，前者對張又俠、劉振立列舉五個嚴重政治罪行，包括破壞軍委主席負責制；後者則將重心轉向腐敗刑事罪，對政治層面的指控明顯收斂。蔡霞分析解讀為當局試圖在維持高壓反腐姿態的同時，避免過度刺激軍內派系矛盾，降低內部反彈風險。





案件公布後，解放軍各大戰區、軍兵種及軍事院校，至今未公開表態支持中央決定，已超過過往慣例中的 72 小時政治表態期。30 日，中共中央政治局召開會議，全程未點名張又俠與劉振立，僅反覆強調「堅持黨中央集中統一領導」，通稿亦以研究其他事項帶過敏感內容。當晚央視《新聞聯播》僅由主播念稿，未播出會議畫面。外界指出，若政治局已完成相關程序，按慣例應高調釋放訊號，如今選擇全面回避，凸顯事件引發內部高度敏感。





同時，國防部官網原列於「權威發布—要聞」欄目的立案調查公告，事後被自列表中移除，雖原始頁面仍可透過搜尋存取，但官方入口已不再顯示。29 日國防部例行記者會上，據稱多達 10 個提問涉及張又俠相關議題，但事後公布的文字實錄中，相關內容卻完全未被記錄。





此外，網路近日流傳一段影片，聲稱北京亮馬橋一帶出現市民聚集，高喊要求釋放張又俠與劉振立。不過，多名網友與研究者指出，該影像疑似為 2022 年「白紙運動」期間的舊畫面，與當前事件並無直接關聯，相關說法真實性仍有待查證。

