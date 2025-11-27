影／中友百貨彰化店持續施工 彰化市長與中友闢謠並保留法律追訴權

▲彰化市長林世賢今日上午偕同中友百貨台中店長陳俊華與施工廠商-中屋營造總經理黃明俊等人，到位於旭光西路工地現勘。（圖／彰化市公所提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化市長林世賢今（27）日上午偕同中友百貨台中店長陳俊華與施工廠商-中屋營造總經理黃明俊等人，到位於旭光西路工地現勘，現場已完成混凝土大底澆置及地樑鋼筋綁紮、鋼模組立等工程，並正在進行筏基混凝土澆置作業，工程仍持續進行，粉碎及澄清「中友不蓋了？」的謠言，林世賢市長並強調，對於不實的訊息公所保留法律追訴權。

中友百貨彰化店預定地原為彰化市第二停車場用地，占地2150坪，7年多前彰化縣政府委託彰化市公所承辦的ＢＯＴ開發，林世賢市長上任後成功招商，引進益彰股份有限公司投資，預定斥資43億元，規劃興建地下4層、地上21層的鋼骨結構大樓，結合百貨、餐飲、影城複合式商場與停車空間。

廣告 廣告

▲林世賢市長視察中友百貨彰化店施工現場。（圖／彰化市公所提供）

這座彰化首座大型百貨興建案，基地於2022年點交土地，2023年8月14日動土。原訂今年8月完工，因實際施工面臨多項技術與審查挑戰，經調整工期，目前預計於2029年5月11日前完工啟用。

▲現場已完成混凝土大底澆置及地樑鋼筋綁紮、鋼模組立等工程，並正在進行筏基混凝土澆。（圖／彰化市公所提供）

由於中友用地前身為魚池，地質鬆軟不利大型建築興建，再加上台灣地震頻繁，必須加強防震與地基設計，包含改善土壤、補漿、連續壁等結構工法，同時配合彰化縣政府嚴謹的建照及五大管線審查程序，導致工程進度受到外部因素影響，但都是為了確保結構安全與品質。

目前工地已完成地下五層開挖與地下室主要工程，後續將陸續往上興建樓層。中屋營造總經理黃明俊指出：「光是工程料錢就已投入超過6億元，工程正穩定進行中，根本不可能停工。」

彰化市長林世賢強調，對於外界「唱衰」的說法感到遺憾。他表示，有業者願意在彰化投資這麼大型的百貨，是彰化的好事，彰化人應該一起來支持、祝福，而不是散播不實訊息來打擊投資信心；他並強調，今天已經公開說明、打破謠言，若仍有人惡意造謠，市公所將保留法律追訴權。

林世賢也透露，彰化市知名的運動用品銷售業者也與中友百貨洽談設櫃事宜，顯示業界也看好未來中友百貨彰化店前景。中友百貨台中店長陳俊華強調，十分期待與彰化在地品牌及店家展開更綿密的合作，共同打造結合購物、休閒、餐飲與親子活動的複合式空間，讓中友百貨成為市民重要的休閒娛樂據點，也持續深耕彰化，帶動地方繁榮。