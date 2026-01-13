影/中和女車故障違停人行道遭檢舉 男嗆「違規狗」爆衝突

新北市中和區景平路12日上午8時許發生一起違停檢舉糾紛，一名38歲黃姓男子發現違停車輛後立即檢舉，與47歲陳姓女駕駛爆發激烈口角，黃男情緒激動飆罵「對違規狗沒必要客氣」，雙方險些互告公然侮辱。

中和區發生違停檢舉糾紛。（圖／警方提供）

根據警方調查，陳女當時駕車行經景平路一帶時，汽車電瓶突然發生故障，因此前往附近店家進行維修，並將車輛臨時停放在人行道上。黃男見狀後隨即對該車進行檢舉，認為該處不應違停，此舉引發陳女不滿，2人瞬間爆發爭執。

當時陳女曾試圖向黃男說明自己是在檢查電瓶，但黃男堅持立場並激動表示，「我管你檢查什麼，檢查屍體也是一樣啦」。維修廠老闆見狀出面緩頰，勸說「講話不要那麼難聽，該怎樣就怎樣」，試圖平息雙方衝突。

廣告 廣告

警方到場勸說。（圖／警方提供）

然而，黃男仍持續爆氣嗆聲「對違規狗沒必要客氣」，導致雙方再次起衝突，甚至連一旁路過的民眾看不下去也加入爭論行列。警方接獲報案趕抵現場時，雖然已無爭吵情事，但仍針對陳女將汽車臨停人行道的違規行為，依《道路交通管理處罰條例》第55條進行告發。

警方向陳女及黃男進行說明並調解，原本雙方一度揚言要互告公然侮辱，但經過員警耐心勸解後，2人最終選擇互不提告，各自離去。警方強調，無論車輛是否發生故障，都不得任意停放在人行道上，此類行為已違反交通法規，呼籲民眾遵守相關規定。

警方 依《道路交通管理處罰條例》第55條，告發陳女汽車人行道臨停 。（圖／警方提供）

延伸閱讀

醫院貼「我願意加班」海報惹議 網諷：PUA最高境界！

台南「鐵蒸籠」大火！頂樓加蓋「烈焰濃煙狂竄」驚悚直擊

每早只喝一杯黑咖啡「不瘦還更累」 醫：2.5萬顆微塑膠害的！