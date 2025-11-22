影/中和女騎士蛇行遭攔查辯：哪有 警一查不只毒駕還是通緝犯

毒駕氾濫，不只汽車連騎士也毒駕！日前新北市中和警分局交通分隊分隊長黃湘凌與警員劉立中兩人，在中和區成功路執行交通稽查勤務時，發現一名35歲吳姓女子騎乘機車時左搖右晃、行車明顯不穩，因此上前攔查，經過唾液快篩檢測，吳女毒品反應呈陽性，而且還是新北地院發布的毒品通緝犯。

吳女騎機車左搖右晃，員警察覺有異上前攔查，發現吳女不只毒駕還被新北地院通緝中。（圖／警方提供）

21日下午1時許，分隊長黃湘凌與警員劉立中，在中和區成功路執行交通稽查勤務時，看見35歲吳姓女子騎乘機車時左搖右晃、行車明顯不穩，由於該車輛因車速頗快，因此未立即直接攔下，兩人保持安全距離一路跟隨監控，行經永和區成功路騎上福和橋後，最終在台北市羅斯福路四段順利將女子攔停。

員警發現吳女騎車行徑怪異，且車速頗快，一路監控，下橋後再上前攔查。（圖／警方提供）

吳女被攔下時，當場否認危險駕駛行為，不過員警發現吳女身上飄散異味，現場詢問後，吳女坦承前晚曾吸食K他命，警方立即依法逮捕。經查證，吳女還是新北地院發布的毒品通緝犯，警方隨後將她帶返勤務處所實施毒品唾液快篩，結果呈陽性反應。目前全案已移送新北地檢署偵辦，警方也將持續追查毒品來源。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

