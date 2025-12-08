影/中和男持雙鋸當街砍債主 路人勸架也遭波及砍傷

新北市昨（7）日下午發生一起砍人案，嫌犯因債務糾紛持鋸子砍傷債主，一旁勸架男子也遭波及受傷，轄區中和分局員警獲報趕赴現場逮人送辦，嫌犯複訊後遭法院裁定羈押。

男子持雙鋸當街砍傷2人。（圖／翻攝畫面）

警方調查，鐵工張姓男子（67歲）積欠友人辜姓男子（73歲）21萬元債務，因收入不穩定日前多次向辜男要求減少還債金額，昨（7）日下午3時許2人在中和區民德路附近公園巧遇，張男再次提出減少還款要求引發辜男不悅，2人因此發生爭執。

嫌犯遭員警當場逮捕送辦。（圖／翻攝畫面）

未料張男竟惱羞持工作用2把鋸子朝辜男揮砍，2人在路邊扭打成一團，辜男手部及腿部遭砍受傷，一旁在公園打掃的林姓男子（60歲）見狀上前勸阻也遭張男砍傷，轄區中和分局警方接獲民眾報案派員趕赴現場，當場將張男壓制逮捕，查扣2把犯案用鋸子，並協助2名傷者送醫治療。

警方查扣犯案用鋸子。（圖／翻攝畫面）

張男遭逮後應詢時坦承犯案，並解釋因商量債務未果氣憤攻擊對方，及警方訊後依殺人未遂、傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。

