影/中和男毒駕一路逆向險釀禍 警網急攔車逮人送辦

新北市一名男子今（17）凌晨吸毒後開車外出，因精神錯亂在中和某路段一路逆向，險些撞上對向車輛，線上警力趕赴現場攔車盤查，男子被驗出毒品反應並持有大量毒品遭逮送辦。

男子毒駕沿途逆向行駛。（圖／翻攝畫面）

新北市中和警分局中原所今（17）日凌晨1時許接獲民眾報案，表示轄內中和區環河西路三段上，有一輛銀色轎車一路逆向在對向車道上行駛，險些撞上其他車輛，隨即派遣線上警網趕赴現場攔查。

警方趕赴現場攔下毒駕逆向車輛。（圖／翻攝畫面）

警方最後在環河西路三段與光環路口攔下逆向車輛，經查駕駛劉姓男子（58歲）駕駛自小客車自永和區環西、保生路口逆向往中和方向行駛，劉男面對員警詢問講話語無倫次意識模糊，身上散發濃濃毒品異味。

男子持有多種毒品遭警方送辦。（圖／翻攝畫面）

警方查扣各式毒品。（圖／翻攝畫面）

員警對劉男施以唾液快篩呈現陽性反應，依法舉發毒駕並移置保管車輛，並在其身上查獲毒品K他命施用器具k卡一張、大麻1包、K他命1包、毒品咖啡包8包、哈密瓜錠1包、梅錠1包及手機2支，將其當場逮捕帶回偵訊，詢後將依公共危險、毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

