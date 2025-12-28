影/中和「6條通」雙載拒檢逆向闖紅燈 棄車被逮吞10張罰單

新北市中和警方日前巡邏，行經景安路時，發現一輛機車雙載卻逆向行駛，警方上前攔查，騎士竟然拒檢還加速逃逸，逃跑過程中不只多次逆向還闖紅燈，最後棄車徒步逃跑，員警窮追不捨，成功逮捕這名高姓男子，一查才發現男子竟有6條通緝令，警方當場移送法辦，並開出10張違規罰單。

一名身上揹有6條通緝令的高男，拒絕警方攔查，騎車逃逸最後棄車逃跑，員警在騎樓緊追。（圖／警方提供）

日前晚間22時許，中和分局員警行經景安路一帶時，發現32歲高姓男子騎機車雙載卻逆向違規，員警騎車上前攔查時，高男完全不理會，載著女性友人加速騎車狂逃，員警也立即追上前。在追捕過程中，高姓男子不僅多次逆向行駛、闖越紅燈，員警持續尾隨追緝約1公里後，高男騎上當鋪前騎樓，棄車徒步逃跑，警方見狀立即上前壓制。

高姓男子遭到警方逮捕。（圖／警方提供）

警方到場後發現，高姓男子分別遭到台中地檢，發布竊盜通緝、台東地院詐欺通緝、台中地檢詐欺通緝、花蓮地檢竊盜通緝、屏東地檢詐欺通緝、台東地檢毒品防制條例通緝，身上共有6條通緝令。

一名身上揹有6條通緝令的高男，拒絕警方攔查，追捕過程中高男多次逆向、闖紅燈。（圖／警方提供）

警詢後，警方將高男依詐欺、竊盜、《毒品防制條例》通緝及公共危險罪嫌，移請新北地方檢察署偵辦，另就逃逸過程中違規行為，分別告發逆向行駛5件、闖紅燈3件、不服稽查取締1件及無照駕駛1件，開出10張罰單。

