(影) 中國再爆「獻忠」式隨機攻擊！珠海男子持刀狂砍行人 影片揭恐怖瞬間

[Newtalk新聞] 中國又發生疑似新的「獻忠事件」無差別攻擊。昨日（17）廣東省珠海市香洲區拱北口岸，一名男子手持匕首，在大街上捅傷數人，甚至反覆襲擊一名受傷倒地的行人，駭人聽聞。當地保全人員隨即以防護盾和鋼叉制服該男子，據官方通報至少造成 2 人受傷，全案仍在調查中。

據中國〈警情通報〉表示，警方於晚間 20 時 29 分接獲通報，隨後立即到場處置，控制犯罪嫌疑人林某（男性，48歲）。現場有 2 人被劃傷，均傷勢輕微，已及時送醫治療。經查，林某曾有多次精神類疾病就診史。





珠海市公安局發布之警情通報。圖：翻攝自網易





另一方面，X 帳號《李老师不是你老师》則表示有 4、5 名路人受傷，並貼出據稱為現場目擊者的訊息截圖。該目擊者表示自己在事發後，跟著人群一同逃竄，而嫌疑人竟緊追其後，他表示「第一次感到死裡逃生」。

從該帳號貼出的影片可以看到，該率一男子似是在鏡頭死角處襲擊了一人，並在那人倒地後仍持續踢打，畫面上可以看見其手持刀具，但許多路人並未逃跑，反而在現場圍觀。影片就此中斷，下一個畫面便是數名口岸保全人員合力制伏該男子。





該男子被鐵叉拽倒後，遭口岸保全人員以警棍制服。圖：翻攝自 X《李老师不是你老师》





該帳號提及另一起疑似隨機傷人案件發生於江蘇南京市，一輛小客車在高架橋下衝入一旁輔道，造成數人受傷與多輛電動機車毀損。目前尚未獲知進一步訊息。

