(影)中國取消跨年活動！萬人倒數完「陷入沈默」 網：太尷尬了

[Newtalk新聞] 昨晚不少國家都舉辦跨年活動，迎接2026年，但今年中國卻如臨大敵，很多地方都取消慶祝活動。有網友在Threads上PO出今年中國大城市的跨年的影片，畫面中雖然大家還是齊聚一堂一同倒數，但倒數完後，沒有煙火也沒有燈光，和台灣熱鬧的樣子形成強烈比，引起網友熱議，「這樣子也太尷尬了吧？」





2014年中國上海外灘跨年活動爆發人踩人事件，導致多人死傷，從此跨年活動就遭到嚴格管制。有網友在Threads上PO出今年上海的跨年的影片表示，「2026年的中國跨年活動就是群聚齊聲倒數」，只見畫面群眾齊聚一堂，但倒數完後，沒有煙火也沒有燈光，現場陷入沉默。

對比網路流傳的影片，和台灣昨晚的跨年活動形成強烈對比，引起網友熱議。有網友表示，「很多年前的中國跨年影片就沒煙火，結果每年還有人去現在等著看煙火，是健忘還是愚蠢」、「每年都出現一樣的事情這些民眾還跑到現場是有病嗎？」、「這樣子也太尷尬了吧？不放煙火也可以來個無人機表演啊！真的不過西洋節日的話就直接禁止跨年聚眾啊！」

