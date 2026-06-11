(影) 中國各地濫逮維權抗議者! 公安私下恐嚇討薪民眾 政府抓捕活動策劃人

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[Newtalk新聞] 隨著中國經濟發展逐漸停滯，越來越多中國民眾面臨權益受損的問題，選擇採取行動維護自身權益。近期有消息稱，中國國內多個地區先後爆發維權抗議事件，部分民眾甚至遭到當局恐嚇、威脅或強行抓捕，一系列事件也再次讓中國政府對居民的打壓成為網友們的關注焦點。





X 推主「李老師不是你老師」指出，當地時間 31 日，廣東省中山市遭豪雨侵襲，市內一座勞宅社區車庫牆面被大水沖破，上百輛汽車被迫泡在湧入的雨水中報廢。由於自身權益受損，部分居民發起抗議活動，質疑開發商使用的建材不符合建築標準、物業人員沒有針對緊急事件採取應對措施。

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隨後，當地時間 2 日，多位自稱在地方政府服務的工作人員前往該社區與住戶「溝通」，但卻拒絕針對住戶提出的訴求採取行動。在這些工作人員離開後，部分曾將汽車泡水影片上傳至網路上的住戶也接到來自當地派出所的電話，威脅將影片刪除。「李老師不是你老師」表示，當地政府曾承諾於 9 日向民眾提供解決方案，但截至目前為止，政府方面仍尚未採取任何行動，「車主們的維權依然遙遙無期」。





與此同時，新疆、山西等地也分別於 8 日、 9 日爆發欠薪維權的爭議。「李老師不是你老師」稱，由於長期拖欠員工薪資，部分雇員前往新疆的昌吉昌吉皖能新能源有限公司的初旭太陽能發電站門口拉橫幅維權；服務於山西省耀邦集團多名清潔人員也聚集在公司門口，討要自己應得的薪資。





除了上述的維權爭議外，深圳近期甚至發生政府抓捕維權民眾的事件。「李老師不是你老師」表示，由於華夏銀行的深圳分行在近 2 年的時間內多次採取行動「變相裁員」，部分失去工作的職員選擇與分行展開協商，但銀行方面至今仍拒絕對職員的損失進行補償。





為了爭取自身權益，多位被迫離職的職員發起抗議活動。沒想到，活動策畫者卻遭到當地政府與警察機關的抓捕，失聯超過 12 小時，許多職員選擇放棄原先的計畫，前往深圳市政府進行抗議，要求政府釋放遭到逮捕的同僚，並協助群眾進行維權。





針對一連串的維權事件，許多網友發聲感慨，認為原先只在底層群眾內傳播的無奈情緒已經「逐漸蔓延至中產階級」。有網友指出，許多中國的中產階級過去抱持著「歲月靜好」的想法，拒絕針對社會議題採取行動，「但這些人也逐漸成為鐵拳的打擊對象，誰也逃不掉」。

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