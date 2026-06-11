(影) 中國各地濫逮維權抗議者! 公安私下恐嚇討薪民眾 政府抓捕活動策劃人
[Newtalk新聞] 隨著中國經濟發展逐漸停滯，越來越多中國民眾面臨權益受損的問題，選擇採取行動維護自身權益。近期有消息稱，中國國內多個地區先後爆發維權抗議事件，部分民眾甚至遭到當局恐嚇、威脅或強行抓捕，一系列事件也再次讓中國政府對居民的打壓成為網友們的關注焦點。
X 推主「李老師不是你老師」指出，當地時間 31 日，廣東省中山市遭豪雨侵襲，市內一座勞宅社區車庫牆面被大水沖破，上百輛汽車被迫泡在湧入的雨水中報廢。由於自身權益受損，部分居民發起抗議活動，質疑開發商使用的建材不符合建築標準、物業人員沒有針對緊急事件採取應對措施。
隨後，當地時間 2 日，多位自稱在地方政府服務的工作人員前往該社區與住戶「溝通」，但卻拒絕針對住戶提出的訴求採取行動。在這些工作人員離開後，部分曾將汽車泡水影片上傳至網路上的住戶也接到來自當地派出所的電話，威脅將影片刪除。「李老師不是你老師」表示，當地政府曾承諾於 9 日向民眾提供解決方案，但截至目前為止，政府方面仍尚未採取任何行動，「車主們的維權依然遙遙無期」。
與此同時，新疆、山西等地也分別於 8 日、 9 日爆發欠薪維權的爭議。「李老師不是你老師」稱，由於長期拖欠員工薪資，部分雇員前往新疆的昌吉昌吉皖能新能源有限公司的初旭太陽能發電站門口拉橫幅維權；服務於山西省耀邦集團多名清潔人員也聚集在公司門口，討要自己應得的薪資。
除了上述的維權爭議外，深圳近期甚至發生政府抓捕維權民眾的事件。「李老師不是你老師」表示，由於華夏銀行的深圳分行在近 2 年的時間內多次採取行動「變相裁員」，部分失去工作的職員選擇與分行展開協商，但銀行方面至今仍拒絕對職員的損失進行補償。
為了爭取自身權益，多位被迫離職的職員發起抗議活動。沒想到，活動策畫者卻遭到當地政府與警察機關的抓捕，失聯超過 12 小時，許多職員選擇放棄原先的計畫，前往深圳市政府進行抗議，要求政府釋放遭到逮捕的同僚，並協助群眾進行維權。
針對一連串的維權事件，許多網友發聲感慨，認為原先只在底層群眾內傳播的無奈情緒已經「逐漸蔓延至中產階級」。有網友指出，許多中國的中產階級過去抱持著「歲月靜好」的想法，拒絕針對社會議題採取行動，「但這些人也逐漸成為鐵拳的打擊對象，誰也逃不掉」。
更多Newtalk新聞報導
美軍打擊伊朗境內20目標! 伊稱摧毀約旦指揮中心炸F-35戰機 巴林警報響起
(影) 無人艇創全球首度海上救援! 阿帕契遭伊擊落美軍開火 川普：有義務「回應」
其他人也在看
台積電遭指涉美國專利訴訟 經部：台廠重視智財權 均依法合規經營
外媒報導，台積電涉入美國專利侵權訴訟風波。經濟部今天（11日）回應，台灣半導體業者長期重視智財權，於全球各主要營運據點均依法合規經營，此案屬企業間專利權爭議及美國相關法制程序，現階段仍在審理中，政府尊重相關程序，將持續關注後續發展，與相關業者保持聯繫。台積電對此暫不回應。
川普喊「喜歡通膨」挨轟！CNN盤點失言榜可排第二 最爭議第一名是這句
美國通膨壓力升溫，對此，川普（Donald Trump）的回應竟是「我愛通膨」，一語引發爭議，連福斯新聞主持人都看不下去，直言「民主黨人剛剛已經贏得了期中選舉」。《CNN》認為「我愛通膨」，可排在川普近日失言排行榜的第二名，因為其反映了川普對普羅大眾處境日益麻木不仁的態度，同時《CNN》也選出他們認為的失言第一名。
台大申請入學揪重大違規 戴AI眼鏡作弊、書審膨風 全判0分
大學申請入學管道今天（11日）放榜，台灣大學今年查獲3起重大違規，1件是考生在2階筆試時維持低頭姿勢很久且換了黑框大眼鏡，監試人員檢查後發現眼鏡很燙，確認使用AI眼鏡，該科0分；另有2名考生的書審資料與事實差距甚大，被認定誤導審查，被判0分。
柯文哲條款？民眾黨版《刑訴法》擬刪「勾串羈押要件」 藍白回應了
即時中心／陳奕劭報導立法院民眾黨團提案修正刑事訴訟法，今（11）日將於司法及法制委員會排案審查，其中刪除勾串的羈押要件，被外界戲稱為「柯文哲條款」。對此，民眾黨立委陳昭姿認為，羈押不是辦案工具，提出修法是為了守住司法人權。國民黨立委吳宗憲回應，待會聽取提案者想法，他會詳細審查，希望溝通清楚。
愷樂雙胞胎孕肚現形！42歲凍齡近況曝光 上海育兒生活全公開
愷樂在Instagram公開多張生活照，只見她戴著黑色報童帽、身穿白色亨利領（Henley Shirt）長袖上衣，坐在窗邊對鏡自拍，臉上掛著招牌甜笑，42歲的她氣色依舊紅潤，凍齡模樣絲毫看不出歲月痕跡。由於身材仍相當纖細，從正面幾乎察覺不到懷孕跡象，她也幽默在照片上寫下：「這時...
不是散步！餐後坐著「1動作」 專家：血糖最多降52%
現代人工作忙碌，常常處理事情一坐就是好幾個小時，但小心餐後害血糖失控。對此，營養師Angela就分享，若是沒時間運動或飯後懶得走路，有一招可以讓血糖下降52%的方法，就是「踮腳尖」，有助於控制餐後血糖及胰島素分泌。
【Hot台股】台股狂洩千點後急拉500點...網喊「特賣轉瞬即逝」 專家搖頭：觀望為佳
「特賣轉眼即逝QQ」「大量空軍擊墜 空頭結束了 多蛙即將勝利」「打腳成功 準備噴」「果然V了 好安心」「大奇蹟日要來了」
凍齡女神1／台大五姬「戲劇依」近況曝光 粉絲追上公車求合照
上月31日下午5點半左右，本刊讀者直擊吳依潔從捷運中山站上公車，身穿黑色長袖上衣搭配牛仔褲，並將墨鏡放在頭上，雖然是簡單的打扮，但仍能看出她的時尚感。有趣的是，似乎有民眾在她還沒上公車之前就認出她，為了想跟她合照便一起上車，而吳依潔的態度也相當親切，主動拿著...
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...
基隆港西20碼頭貨櫃毒氣外洩 無人傷亡 緊急封鎖現場暫停作業
基隆港西20號碼頭今天發生毒氣外洩！在危險貨櫃區裝載具腐蝕性的有毒化學物「氯磺酸」氣體的一個貨櫃，今天清晨外洩有毒氣體，現場已封鎖並管制人員進出，清查無人傷亡，西20號碼頭暫停作業，詳細外洩原因待釐清。行政院毒化災應變中心已派員趕赴現場支援處理，防堵毒氣持續擴散。
NBA/離冠軍只差一步！落後29分 尼克逆轉馬刺1分險勝 3:1聽牌
紐約尼克隊在總冠軍賽第4戰締造歷史！克服落後馬刺隊29分的劣勢，靠著阿努諾比終場前1.2秒關鍵補籃，以107比106逆轉勝，取得3比1聽牌優勢。
同情柯文哲但反對修法解套 莊瑞雄：難道在野黨犯案就不能押？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立委莊瑞雄今(6/11)表示，對於柯文哲深表同情，但司法是為了全體人民存在，而非少數政治案件，不然要立法，只要政治...
聞出下雨味道有多神？日本人驚喊河童 4.7萬人認證台灣人天賦
原PO在Threads發文表示，自己久違回到日本，某天與大阪友人在咖啡廳聊天時，突然察覺空氣中瀰漫一股濕濕的味道，直覺認為應該快下雨了，因此脫口而出提醒朋友。沒想到對方聽完後露出不可思議的表情，還開玩笑稱他是不是日本傳說中的河童。原PO事後則幽默補充一句：「我是台北...
蝦皮爆全球大裁員！數百工程師丟飯碗 AI布局成焦點
根據《彭博》（Bloomberg）及《亞洲新聞台》（Channel News Asia，CNA）引述知情人士報導，此次裁員已於本週陸續展開，範圍涵蓋Shopee在多個市場的技術與營運團隊。消息人士指出，受影響職位包括軟體工程師、產品管理人員、商業化團隊以及品質保證（QA）人員，其中部分團隊遭...
台中毒駕臨檢勤務爆外洩？網貼「臨檢表」爽賺38萬點閱率 警局急喊：假的！
網路社群瘋傳一張疑似台中市警局臨檢勤務時程表，列出多個臨檢日期與時段，引發外界質疑勤務資訊外洩。相關貼文迅速遭媒體報導並掀起熱議，原PO事後刪文，6日再發文自嘲「昨天不小心上新聞了」，並秀出高達38萬次瀏覽紀錄。對此，台中市警局嚴正澄清，網傳內容並非正式文件，經比對實際勤務規劃後，日期、時段及勤務項目均不符，強調絕無勤務機密外洩，將依法追查散布不實訊息與偽造變造文書等刑事責任。
「台海」將消失？陸官媒驚爆：未來進入「近海治理模式」
大陸交通運輸部6日至10日動員福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局共同執行「台灣島東部海域海上交通專項執法和掃測行動」，陸媒指，此舉對台灣形成「近海治理」模式。
婦人眼睛乾狂點人工淚液半年！結果視力只剩0.1 醫揭關鍵：眼睛缺油
「眼睛乾就點人工淚液」是不少乾眼症病人的第一反應。但衛生福利部臺北醫院眼科暨高階乾眼中心主任林人傑醫師提醒，乾眼症未必只是缺水，若長期忽略真正病因，不僅症狀反覆發作，嚴重甚至可能造成角膜受損、視力下降。一名50多歲婦人眼睛乾澀，誤以為是用眼過度，自行點人工淚液長達半年，就醫時雙眼視力僅剩下0.1，且角膜破皮，經檢查屬於中重度乾眼症，所幸治療後視力恢復至1.0。
川伯選情危險了！最新民調「領先優勢大縮水」 蘇巧慧溫暖堅定回應
即時中心／陳奕劭、許雯絜報導《TVBS民意調查中心》近日公布最新新北市長選舉民調，國民黨參選人李四川以39.2%領先民進黨參選人蘇巧慧33%，領先約6.2個百分點，但相比同機構先前公布的民調，雙方差距已大幅縮短。對此，蘇巧慧今（11）日回應，她們會繼續走遍29區，向市民報告對新北的願景，照步調前進，讓大家看到新北準備好了。
監察院29位提名人選出爐 院長陳永興、副院長王榮璋
即時中心／陳奕劭報導副總統蕭美琴今（11）日主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，將提名監察院長陳永興、監察院副院長王榮璋，名單涵蓋名單涵蓋人權、社福、司法、勞權、原住民族權益、環境保護、文化及公共行政等領域。
傅子純生前暴瘦遭疑警訊！同劇女星急關心 他「笑回10字」惹心疼
46歲傅子純7日驟逝，由於生前形象陽光、健康，噩耗曝光後不僅震驚演藝圈，就連遺孀也坦言事前完全不知道他的身體已出現異狀。事發第一時間，一度傳出他因罹患急性血癌倒下；2023年曾與他合作戲劇《愛的榮耀》的吳欣樺，日前發文回憶拍戲點滴，透露當時就注意到傅子純身形明顯消瘦，還特地上前關心，如今回想兩人的對話更心疼。