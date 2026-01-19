(影) 中國器官移植離奇綁架、死亡事件頻發! 「他」公開反對第二天就死了......

[Newtalk新聞] 近年來，中國頻繁爆發與器官移植有關的爭議，國內也接連傳出各種失蹤或離奇死亡的事件，相關事件也引發海內外網友的廣泛關注。然而，中國政府目前仍積極推廣器官捐獻，甚至透過學校向年輕學子進行宣傳，並同時封鎖了一度引發輿論熱議的「器官移植 APP 」。另外，香港影星梁小龍在公開反對器官移植後突然死亡的消息，也成為了網友們討論的焦點。





X 推主「以色列戰爭」指出，中國政府近期加強了對器官捐獻相關議題的宣傳力度，甚至動用小學生拍攝廣告，呼喊「器官捐獻、生命永續」的口號，試圖增加自願捐獻器官的民眾比例。與此同時，先前曾引發公眾討論的「器官移植 APP 」也已遭到當局下架，「以色列戰爭」認為，相關應用程式在遭到封禁後，很可能已經被設定成只有官員、特殊群體才能下載，進一步鞏固了特定群體的權益。

「以色列戰爭」表示，由於器官移植與活體、年輕、健康等三個因素息息相關，中國政府開始推動中、小學重視體育相關課程的政策，並設立「不達標準不能畢業」的門檻，確保「器官移植的捐獻者」能保持身體健康。另外，「以色列戰爭」也分享了中國器官活摘團體成員的聊天截圖，宣稱所有的綁架、活摘團體都與警方或醫院有關，「只要配對成功，就幾乎『逃無可逃』了」。





推主「新聞調查」則稱，近期一段抖音爆料影片震驚中國全網，多位「綁架團夥」成員透過聊天軟體策劃綁架程序，並用「救護車」強行帶走了一名正在採購榴槤、疑似已通過「器官排斥檢測」的女性。隨後，吉林大學的附屬醫院就獲得了病患需求的肝、腎等器官，並完成了移植程序。





「新聞調查」也分享了另一段在廣東深圳發生的「救護車當街強行綁架小女孩」事件相關影片，強調該名女性在被綁上救護車前進行了激烈反抗，周邊民眾也對其進行聲援，警告救護車上的「醫療人員」不能在沒有通報警方前，強行把「病患」送至醫院。「新聞調查」認為，相關影片證實了中國國內存在以器官為目的的綁架事件，「甚至可能直接在大街上，公然綁走目標民眾」。





隨著器官移植相關爭議不斷延燒，部分具有社會影響力的人士也公開做出表態。其中，曾出演多部電影的香港影星梁小龍於當地時間 13 日，透過抖音發布影片，公開反對器官移植，並呼籲針對販賣人口的行為進行嚴厲的懲罰。沒想到，影片發布後不到一天就傳出梁小龍死亡的消息。許多網友質疑，梁小龍的死因可能與其反對器官移植而遭到北京當局暗殺有關。

