（影）中國嚴控跨年活動! 民眾放煙火被捕、太原演出因「不可抗力」取消

[Newtalk新聞] 中國多地跨年期間傳出嚴密管控與執法行動，據X平台帳號「李老師不是你老師」整理多起民眾投稿與現場畫面指出，跨年夜不僅大型活動接連取消，山東、浙江、山西、江蘇與河南等地的警察、武警、特警人力也大幅動員，引起外界關注。





‪西安跨年夜現場鐘樓關閉燈光，道路封鎖，警察嚴陣以待。‬ 圖：翻攝自 X





其中，山東臨沂、山東菏澤及浙江寧波，傳出有民眾因點燃俗稱「吐珠煙火」的煙火遭警方追捕。影片畫面顯示，煙火在追逐過程中四處噴射，火花甚至射向圍觀群眾，場面一度混亂。





山西太原原訂舉行的跨年演出因「不可抗力因素」臨時取消。 圖：翻攝自 X





山西太原方面，當地官方臨時宣布，原訂舉行的跨年演出因「不可抗力因素」臨時取消，未進一步說明具體原因。消息一出，也在網路上引發熱議。

廣告 廣告





石老人海岸現場武警、特警均前來戒備支援。 圖：翻攝自 X





沿海城市青島的管控同樣受到關注。據投稿內容指出，石老人海岸跨年夜武警與警力大規模進駐。由於去年跨年期間曾發生煙火對放，被上級點名批評，今年當局在約1.7公里的海岸線全程設置圍欄，警力密集到「五步一崗」，多個出入口還實施搜身檢查。而青島熱門景點「五四廣場」上的民眾依然自發性聚集，並放飛氣球。





石老人海岸今年在約1.7公里的海岸線全程設置圍欄，警力密集到「五步一崗」，多個出入口還實施搜身檢查。 圖：翻攝自 X





在浙江杭州湖濱一帶，當局出動大批安保人員，禁止民眾跨年聚集，並進行道路管制、攔截氣球等空飛物，地鐵龍翔橋站也遭封鎖，根據現場畫面顯示，晚間10 時 30 分已開始實施人潮管控，只出不進。儘管官方未舉辦任何跨年活動，商場關閉倒數大螢幕，仍有市民自發聚集現場倒數迎接新年。





浙江杭州湖濱出動大批警察、保安人員，網友戲稱今年跨年人有一半是警察保安。 圖：翻攝自 X





反觀南京市新街口廣場的中心圓環，圓環中央立有「孫中山先生紀念銅像」，該銅像周圍也由警方手拉手圍住孫中山銅像，周遭道路也進行人群管制，直至跨年倒數前一兩小時，才允許群眾靠近銅像聚集。





此外，河南商丘柘城縣也有網友投稿指出，為了全面禁止燃放煙火爆竹，當地動員全縣人員至各社區「網格點式」值守，每個點位至少配置十人，元旦當天需值守至凌晨一點。由於當時天候降雪，相關單位仍全體出動，紀委人員更逐一查崗點名；投稿者形容，此舉規模龐大，興師動眾程度形同一場「政治運動」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

白宮宣佈從這3地撤兵! 紐森宣稱勝利 川普怒 : 隨時會回來

謝步智觀點》「正義使命」美中台都怕擦槍走火! 解放軍為「這2事」找下台階