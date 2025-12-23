(影) 中國外賣小哥起義了 ! 禁騎令引爆怒火 長沙街頭驚見騎手「黃袍加身」

[Newtalk新聞] 中國湖南長沙近日爆發一起大規模外送員抗議事件。起因是一處社區限制外送員騎乘電瓶車進入送餐，卻允許住戶自由進出，引發外送員強烈不滿。抗議行動自12月22日白天一路延燒至23日清晨，期間大量騎手集結聲援，警方與特警介入驅散，現場資訊亦疑遭全面封鎖，但抗議行動仍持續進行，引發外界高度關注。





根據社群平台 X 帳號 @whyyoutouzhele 與多名網友披露，事件發生於長沙市合能璞麗小區。外送員指出，社區要求他們只能推車或步行進入送餐，但住戶卻可騎乘電瓶車自由出入，形成明顯差別待遇，多名外送員因此在社區門口發起抗議。

隨後曝光的影片顯示，衝突過程中，小區保安因阻止外送員進入社區與騎手發生肢體衝突，有外送員在推擠中撞倒保安。現場更有人指著外送員辱罵「你自己不把自己當人」，引發騎手情緒激動。外送員則回應，自己並非刻意送餐至該社區，而是遭平台強制派單、無法取消，並反問：「如果不讓我們騎車進來，那是不是乾脆不要點外賣？」





多段影片顯示，參與抗議的外送員來自美團、阿里巴巴旗下「淘寶閃購」等多個平台。大批騎手聚集在社區門口，高喊「道歉」，包圍保全人員，甚至有人對著管理室怒吼「出來啊」「躲什麼」，雙方長時間對峙。





現場甚至出現騎手披上寫有「見到朕為何不跪」字樣的黃色披風，直接當場「黃袍加身」，在馬路中央繞行時，引發圍觀民眾鼓掌歡呼。圖 : 翻攝自X帳號@whyyoutouzhele





有路過民眾在網路上形容，周邊外送員聞訊後迅速集結，「比公安反應還快」。外送員車隊經過時，路旁民眾不僅主動讓路，還高聲歡呼、比出讚的手勢聲援。





值得注意的是，美團事後已暫停該小區的配送服務，App 定位「合能璞麗」時，頁面顯示「當前定位所在區域暫時無法提供配送服務」。





抗議行動持續擴大，從白天延燒至深夜，越來越多外送員騎車趕赴現場，以鳴笛、閃燈方式聲援。現場甚至出現騎手披上寫有「見到朕為何不跪」字樣的黃色披風，直接當場「黃袍加身」，在馬路中央繞行時，引發圍觀民眾鼓掌歡呼。





隨著局勢升溫，公安、特警與交警陸續進駐現場。有警方人員要求拍攝者離開，直到 23 日凌晨，現場仍聚集大量外送員，並疑似有官方人員到場協調。





中國外賣小哥屢屢受到小區保全與城管的刁難與欺辱。(示意圖)。 圖：擷取自推特@Lslymlwxc





據多名網友指出，當局隨後切斷附近路燈與建築照明，強行驅散人群；多個直播間遭封鎖，抖音帳號被封號，百度等平台也已難以搜尋相關資訊。然而，外送員並未完全離開，有人騎車追逐警車鳴笛抗議。至 23 日早上 7 時許，現場附近甚至傳出防空警報聲響，顯示事件仍未完全平息。





事件在網路上引發激烈討論。有人批評平台「坐收漁利」，認為平台完全可以封禁問題社區，卻放任騎手與住戶衝突，既賺訂單利潤，又能透過投訴對騎手罰款；也有人認為社區顧慮老人與孩童安全，限制電瓶車並非歧視。另有網友將矛頭指向當局，質疑「製造矛盾、再用維穩解決矛盾」。

