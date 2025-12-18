影／中國女大鬧羽田機場嗆「台灣是中國的」 見台遊客日文求助警方竟喊：說狗語啊

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

日本羽田機場近日有旅客爆發爭執事件，幾位中國遊客與台灣遊客在機場大廳爆發言語衝突。只見一位中國女子嗆聲「台灣是中國的」，還要台灣人把政策搞清楚再出來。

航警到場後，中國旅客依舊繼續激動叫囂，見到台灣人冷靜淡定以日文向警方說明情況時，一名中國女子竟是態度強硬，高喊「說狗語啊，說人話」，誇張行徑不只在台灣，在日本社群也引起熱議。

