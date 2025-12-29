(影) 中國怒跳腳 ! 索馬利蘭「舉國狂歡」迎以色列承認 網: 台灣早已建交

[Newtalk新聞] 以色列總理納坦雅胡於 26 日透過社群媒體宣布，以色列正式承認位於非洲之角的索馬利蘭共和國為「獨立主權國家」，並邀請索馬利蘭總統訪問以色列，成為全球首個與索馬利蘭相互正式承認的國家。此舉迅速引發國際社會關注。





對此，歐盟於今日回應指出，索馬利亞的主權與領土完整應受到尊重，呼籲各方透過對話方式處理分歧，避免加劇地區緊張情勢。歐盟立場顯示，國際主流社會仍未改變對索馬利蘭地位的基本認定。

當地時間 26 日，以色列總理辦公室發布聲明，宣布承認索馬利蘭共和國的主權，並準備與該國構建外交關係。 圖：翻攝自 @Israelwaronhama X 帳號





索馬利蘭原為英國殖民地，1960 年脫離英國後與索馬利亞合併，但在索馬利亞中央政權於 1991 年崩潰、內戰爆發後，索馬利蘭於同年 5 月單方面宣布獨立，成立「索馬利蘭共和國」。三十多年來，索馬利蘭建立了自己的政府、議會、軍隊與警察體系，並發行獨立貨幣「索馬利蘭先令」，實際上處於「事實獨立、法理未定」的狀態。





索馬利蘭舉國歡慶。圖:翻攝自@Israelwaronhama





對於以色列此時宣布承認索馬利蘭，索馬利亞政府官員於 27 日指出，以色列的真正動機，可能與試圖為加薩走廊巴勒斯坦人「強制遷移」尋找替代方案有關，相關說法引發外界更多聯想。





中國方面亦對此動向提出警示。中國現代國際關係研究院中東研究所副所長秦天分析指出，以色列與索馬利蘭的相互承認，本質上是「各取所需」。他指出，2023 年新一輪巴以衝突後，以色列遭到國際社會廣泛譴責，正處於建國以來最孤立的外交處境，過去試圖與沙烏地阿拉伯等阿拉伯國家關係正常化的努力幾近破局，在此背景下，以色列轉而從較為邊緣的外交方向尋求突破，索馬利蘭成為可行選項。





秦天表示，對索馬利蘭而言，長期未獲任何國際承認，使其極度渴望外部背書。與以色列建交，有助於索馬利蘭提升國際能見度與「合法性」，而以色列則希望藉此改善自身被孤立的外交困境。





索馬利亞政府官員於 27 日指出，以色列的真正動機，可能與試圖為加薩走廊巴勒斯坦人「強制遷移」尋找替代方案有關，相關說法引發外界更多聯想。 圖：翻攝自 X 以色列戰爭





不過，秦天也警告，此舉恐帶來多重負面影響。首先，將進一步惡化本就高度脆弱的「東非之角」地緣政治局勢。索馬利亞內戰尚未結束，蘇丹戰火持續，衣索比亞與厄利垂亞、埃及之間的緊張關係未解，在此背景下，以色列介入該區域，已引發埃及、吉布地與索馬利亞等國一致譴責。





其次，此舉可能加劇中東局勢緊張。索馬利蘭位於紅海南岸、與葉門隔海相望，具備高度戰略價值。隨著雙方合作升溫，以色列未來可能將軍事與情報能力投射至紅海南部，進一步對葉門胡塞武裝形成壓力，甚至影響紅海航運安全，對沙烏地阿拉伯等阿拉伯國家構成潛在戰略衝擊。





第三，在國際法層面，國際社會與非洲區域組織普遍不承認索馬利蘭，以色列單邊承認被視為開啟「危險先例」，恐衝擊既有國際秩序與主權原則。





消息傳出後，網路上流傳索馬利蘭民眾通宵慶祝與以色列建交的畫面，也有網友提及，台灣早在 2020 年即與索馬利蘭互設代表處，成為最早與其建立實質官方關係的政治實體之一，但相關討論也再度引發對「國家承認」與國際定位的爭論。

