(影) 中國於中印邊境高原引入「機械狗」! 能克服高冷地形 長時間執行任務

中國近期中印邊境高原部署了形似「機械狗」的小型無人巡邏車（UGV），能在夜間利用紅外熱像儀與高清攝影機識別熱源和目標，並穿越雪地、岩石等複雜地形，長時間執行巡邏任務。這類巡邏車由輪式或模組化底盤構成，允許快速更換任務裝備，例如傳感器、監控設備或其他戰術模組，兼具監控與威懾功能。





數十年前，高原巡邏主要依賴人力，士兵經常需要在雪地跺腳取暖，反覆巡線，承受極端環境帶來的挑戰。專家指出，無人巡邏車的部署，不僅提升巡邏效率，也降低了士兵在惡劣環境下的事故風險。其中包括衛星定位、無人機巡邏、地面雷達掃描及巡邏車實時數據回傳的整合，使邊境監控可視化、可預測，危險和重複性工作由機器承擔，人類僅在關鍵決策環節介入。

後勤與保障系統仍是巡邏效率的核心。電力供應、氧氣保障、保溫方艙、道路通行與信號穩定，每一環都直接影響巡邏車的持續運行。觀察人士指出，這場邊境科技博弈，不僅是硬體和技術比拼，更考驗組織協調、資源調度和後勤保障能力。誰能保障系統穩定運行，誰就能最大化無人巡邏車的效能。





此外，無人巡邏車的引入也被認為能有效降低邊境衝突風險。巡邏可持續監控並精準識別熱源與目標，減少誤判可能。對士兵而言，科技的介入改善了工作環境，降低長期巡邏帶來的寒冷與疲勞，提升生活與工作品質，也減輕了家庭對邊境士兵安全的擔憂。





分析指出，未來高原邊境的安全管理將不再僅依靠體力與意志，而是能力、系統與智慧的綜合較量。無人巡邏車作為技術工具，承擔了大量高風險工作，讓人類能將更多精力投入戰略決策、建設與保障工作。隨著技術的不斷進步與完善，邊境監控效率、反應速度及安全性有望進一步提升。

