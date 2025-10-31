(影) 中國暗船隊現身 ! 2千噸高氯酸鈉秘密運送 伊朗飛彈庫存瞬間翻倍

[Newtalk新聞] 儘管聯合國上個月重新對伊朗實施禁止武器銷售與彈道飛彈活動的製裁，德黑蘭似乎正加緊重建其彈道飛彈計畫。根據美國《有線電視新聞網》（CNN）與歐洲情報機構最新消息，自 9 月底聯合國的「快速恢復制裁機制」啟動以來，多批來自中國的過氯酸鈉已陸續運抵伊朗阿巴斯港。





消息人士指出，首批貨物於 9 月 29 日抵達，包括約 2,000 噸過氯酸鈉，這是中程常規飛彈固體推進劑的主要前體。此次採購正值伊朗在 6 月與以色列爆發 12 天衝突後，飛彈庫存遭大量消耗，顯示德黑蘭正積極補充戰備。專家表示，這些物資足以製造約 500 枚飛彈，而伊朗原本計畫每月生產約 200 枚飛彈，意味著戰後的重建任務十分緊迫。

專家表示，這些物資足以製造約 500 枚飛彈，而伊朗原本計畫每月生產約 200 枚飛彈，意味著戰後的重建任務十分緊迫。 圖:翻攝自X帳號@Currentreport1





CNN 利用船舶追蹤數據及船員社群媒體訊息，追蹤了多艘被認定運送過氯酸鈉的貨船航程，包括已被美國制裁的「巴什特號」、「巴爾津號」、「埃利亞納號」及「阿爾塔萬德號」。部分船隻刻意關閉 AIS 系統以掩蓋行蹤，顯示運輸行動的不透明性。消息人士稱，這些船員多受僱於伊朗伊斯蘭共和國航運公司，而貨物運輸涉及幌子公司和部分合法企業，其中多家中國公司已被美國制裁。





雖然過氯酸鈉並未明確列入聯合國禁止出口清單，但它是高氯酸銨的直接前體，而高氯酸銨則為禁用氧化劑，專家認為此舉仍可能間接支持伊朗的飛彈計畫。中國外交部發言人趙立堅回應 CNN 詢問時表示，中國「一貫按照國際義務和國內法律法規對兩用物項實施出口管制」，並強調中國反對制裁與施壓，致力透過外交途徑和平解決伊朗核問題。





自 4 月底以來，類似貨物運輸已多次發生。據情報來源，伊朗伊斯蘭革命衛隊曾於今年 5 月購入 1,000 噸過氯酸鈉，並於 6 月運抵阿巴斯港。而 4 月 27 日阿巴斯港也曾發生由過氯酸鈉引起的大規模爆炸，造成 70 人死亡，數百人受傷。





雖然過氯酸鈉並未明確列入聯合國禁止出口清單，但它是高氯酸銨的直接前體，而高氯酸銨則為禁用氧化劑，專家認為此舉仍可能間接支持伊朗的飛彈計畫。 圖 : 翻攝自央視新聞





分析人士指出，這些運輸行動反映伊朗正迅速重建飛彈庫存，同時美國與以色列也在補充攔截器和彈藥。米德爾伯里國際研究學院東亞防擴散計畫主任傑弗裡·劉易斯表示，這是一場敵對行動暫停期間的重新武裝競賽，雙方均在為可能的衝突做好準備。





長期以來，中國一直是受制裁伊朗的重要外交與經濟盟友，不僅購買大量伊朗石油，還與俄羅斯在國際舞台上反對重新實施制裁。分析人士指出，中國透過不透明的運輸系統、幌子公司以及「暗船隊」運輸受制裁物資，與此前運送石油的模式類似，顯示其在維持與伊朗合作的同時，試圖規避國際壓力。





專家提醒，隨著快速恢復制裁機制啟動，聯合國對伊朗的限制將更加嚴格，但過氯酸鈉未被明確禁止，可能給出口國留下法律解釋空間，使這類供應行為在法律層面仍具有灰色地帶。

