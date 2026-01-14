（影）中國海警船再擾金門海域 海巡署強勢驅離捍衛主權

[Newtalk新聞] 中國海警船今（14）日下午再度編隊侵入金門限制水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區立即調派巡防艇前推拒止，並採一對一併航監控方式強勢驅離，成功迫使對方於16時48分轉向離開，展現我方堅定捍衛國家主權與海域執法立場。





據海巡署金馬澎分署發布消息，下午約14時許，第十二巡防區偵獲中國海警船於金門南方海域外分兩處集結，海巡署隨即啟動應變機制，調派巡防艇前推至限制水域預置部署。14時50分，中國海警「14527」、「14609」、「14531」及「14603」等4艘船，兩兩一組編隊，分別自料羅東方及料羅西南方航入金門限制水域，並同時向西航行。

廣告 廣告





海巡署預置巡防艇立即趨前採「一對一」併航監控，拒止其持續深入我方水域。期間透過中、英文無線電廣播，嚴正告知其行為已嚴重影響海域秩序，要求立即轉向。在海巡全力應對驅離下，中國海警船編隊最終於16時48分轉向航出金門限制水域。





海巡署嚴厲譴責中國企圖以常態化的灰色地帶衝突手段，對外製造其管轄的錯假訊息，與實際狀況不相符，嚴重破壞區域和平穩定。海巡署強調，已建構高強度監偵及部署能量，站在第一線迅速應處海域情勢，持續堅定執法立場，以捍衛國家主權，確保國家安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

沒有廢死！高雄噪音殺人案二審維持死刑 法官：被告無更生教化可能

楊宏基觀點》停止造神！美成功抓捕馬杜洛 委國「窮」、「貪」助攻