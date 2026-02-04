(影) 中國涉案？多達20種病原體 拉斯維加斯發現非法實驗室與里德利案重疊

[Newtalk新聞] 美國內華達州拉斯維加斯近日發現一處疑似由中國公民經營的非法生物實驗室。根據警方與聯邦單位說法，該實驗室位於住宅內，已由拉斯維加斯大都會警察局（LVMPD）與聯邦調查局（FBI）聯合突襲，相關證物正送交聯邦實驗室鑑定。





執法人員在住宅車庫內發現多台冰箱、離心機及大量試管與不明液體樣本，部分容器標示有病原體名稱。根據初步資訊，美國疾病管制與預防中心（CDC）鑑定發現，現場有超過 20 種潛在傳染性病原體，包括 HIV、結核病、惡性瘧疾等，並曾發現一台貼有「伊波拉（Ebola）」標籤的冰箱。

廣告 廣告





警方表示，超過 1,000 件具有潛在生物或危害性質的證物已由專業人員收集，並送交 FBI 實驗室進行鑑定。LVMPD 警長麥克馬希爾（Kevin McMahill）表示，部分樣本屬於生物性材料，採取最高層級防護程序處理。





調查指出，該實驗室對外宣稱從事檢測試劑盒銷售，但實際行為疑似涉及自中國進口並轉售假冒或未經核准的檢測產品，與先前曝光的非法醫療設備案件模式相似。





執法人員在住宅內查獲大量試管與不明液體樣本，部分容器標示病原體名稱，涉及多種潛在傳染性病原體，相關證物已送交聯邦實驗室檢測。 圖：翻攝自 X @KevinKileyCA





據《福斯新聞》報導，該住宅的登記所有人為朱家貝（Jia Bei Zhu，音譯），其身分與 2023 年加州里德利非法生物實驗室案重疊。由於拉斯維加斯現場樣本的包裝與設備配置與里德利案高度相似，調查人員正評估是否涉及跨州非法生物實驗室網絡。





朱家貝目前已因里德利案遭聯邦起訴，案件涉及非法製造與販售未經核准的醫療檢測設備，包括 COVID-19、HIV 及孕期檢測試劑，並涉嫌向美國食品藥物管理局（FDA）作出不實陳述，預計於今年 4 月開庭。





朱家貝（Jia Bei Zhu）名下房產捲入拉斯維加斯非法生物實驗室調查，過去因涉加州里德利非法生物實驗室案遭聯邦起訴。 圖：翻攝自 X @BenTallmadge01





目前官方尚未公布拉斯維加斯樣本的最終鑑定結果，但事件已引發美國社會對公共衛生安全與國家安全風險的高度關注。FBI 表示，案件仍在調查階段，暫未對是否涉及生物武器風險或進一步逮捕行動作出說明。





警方強調，現階段未發現對公眾構成立即威脅，後續將依檢測結果與調查進展對外更新。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「反習派」核心出現了? 傳「前主席之子」獲多戰區擁戴 專家 : 恐內鬥失控

(影) 俄軍「戰爭英雄」又陣亡! 烏軍持續反攻 宣布實施星鏈「白名單系統」