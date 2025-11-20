（影）中國福建艦首度率打擊群海上訓練 驗證電磁彈射與艦載機起降
[Newtalk新聞] 《美國海軍學會新聞網》（USNI News）報導，中國解放軍海軍（PLAN）最新航艦「福建號（舷號18）」成軍後，18日展開首次海上實兵訓練，首次以航艦打擊群（CSG）形式參與聯合演習，測試電磁彈射系統（EMALS）及艦載機起降效能。顯示福建艦邁向作戰部署的關鍵一步，強化中國在南海及西太平洋的海上投射能力。
根據中國軍網報導，此次訓練由福建艦擔任旗艦，搭配055型（Renhai-class）飛彈驅逐艦「延安號（舷號106）」、054A型（Jiangkai Ⅱ）飛彈護衛艦「通遼號（舷號554）」等艦艇組成編隊，進行聯合航行、搜救演習及多架次艦載機發射與回收。福建號運用先進CATOBAR（彈射助升阻降）系統，成功發射殲-15T戰機、殲-15DT電子戰機、殲35隱形戰機及空警-600預警機等新型機種，驗證航艦甲板運作及打擊群協同效率。訓練結束後，編隊返回海南三亞基地；演訓地點疑似南海近海水域，但官方未透露詳情。
福建號為中國首艘自主建造的8萬噸級CATOBAR航艦，較前兩艘「遼寧號（舷號16）」及「山東號（舷號17）」更具優勢，能攜帶更多遠程重載飛機，提升作戰半徑與隱匿性。中國國防部強調，演訓為例行工作安排，目的在檢驗編隊戰力，中國堅持和平發展與防禦性國防政策，「海軍艦艇將航行至保護國家利益的任何海域，航艦的命運即深藍」。
專家分析，此訓練延續福建號自2024年起多次海試經驗，包括9月電磁彈射測試，預計2026年底前達初步作戰能力。隨著中國擁有3航艦，PLAN正加速藍水海軍轉型，美方及盟國密切監控，擔憂南海緊張升級。
