影／中國稀土廠爆炸釀死傷！鋼鍋鍋蓋炸飛 民宅也被飛散物砸毀

中國內蒙古包頭市重要的鋼鐵和稀土生產企業「包鋼股份」於昨（18）日發生一起嚴重的工安事故。包鋼一處分廠突發爆炸，超大鋼鍋鍋蓋炸翻天，導致現場傳出巨大聲響，嚇壞不少當地民眾。目前已知有2人死亡、8人失聯、84人受傷。

鋼鍋鍋蓋炸飛釀死傷

根據《博士觀察》報導，此起事件發生於昨日下午3時許左右，包鋼一處分廠突發爆炸，現場傳出巨大聲響，衝擊波導致廠區內多棟建築受損，物品遭掀飛，控制室天花板斷裂掉落，煉鋼循環水高壓室的鐵門被推移約半公尺，磚石與殘骸散落一地，十分驚人。

廠房受損、民宅遭飛散物砸毀

附近商家表示，爆炸瞬間震感宛如地震，店內玻璃當場碎裂，站立相當困難。另有鄰近村民表示，爆炸產生的飛散物砸毀民宅，一個疑似鍋爐材質的大型鐵罐墜落，造成隔壁民房屋頂破洞，所幸屋內無人居住。現場畫面顯示，鐵罐直徑約6至7公尺，地面也被砸出明顯的坑洞。

此次爆炸事故已造成2人死亡、8人失聯、84人受傷，相關數據隨搜救進度持續更新。消防人員目前仍在現場進行搜救作業，同步針對廠區及周邊5公里範圍展開調查。

事故廠區全面停產檢修

包頭市政府也在今（19）日上午召開記者會，並表示已針對事故廠區進行全面停產，還有城市供電、供水、供氣、通訊及供暖系統運作正常，周邊企業營運未受影響。環保單位監測顯示，暫未發現對周邊空氣與土壤造成污染，也沒有廢水外洩情形，後續將對受損民宅將進行全面檢修。

包頭市政府也強調，內蒙古自治區已成立事故調查小組，將徹查事故原因與責任歸屬，對失職失責人員依法究責，絕不寬貸。事實上，包鋼系企業過去亦曾發生重大工安事故。2022年3月，包鋼稀土鋼板材公司於檢修工程中發生火災，造成7人中毒窒息身亡，後續經調查認定為責任事故，多名相關人員遭追究刑責。

