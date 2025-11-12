(影) 中國經濟寒冬來襲! 各地紛爆討薪、倒賣機器事件 連國企、外資公司也沒錢

[Newtalk新聞] 隨著中國經濟衰退的問題不斷加劇，越來越多企業因無法正常營利而積欠員工工資，許多民眾也採取積極行動，討要自己應得的薪資。近期甚至傳出有中字輩國企在協助外商建造生產基地時，拖欠上百名員工的工資引發大規模罷工，就連國家機關設立的事業單位也開始逼迫員工辭職，中國的經濟問題也再次成為國際輿論的關注焦點。





推主「昨天」在 X 上發布推文表示，當地時間 30 至 31 日，由中國化學工程第十一建設有限公司 ( 中化十一建 ) 在廣東省湛江市建造的「廣東湛江巴斯夫一體化基地」突然傳出上百名工人集體罷工，要求中化十一建發放拖欠工資的消息，部分罷工工人也與中化十一建的管理人員爆發衝突。

一名參與罷工的工人指出，中化十一建已經連續 5 個月未曾發放工資，「甚至有已經離職的工人特別從江蘇趕來湛江，共同參與討薪的活動」。「昨天」也補充稱，湛江的一體化基地是德國化學公司「巴斯夫」在當地建設的超大型化工生產綜合體，於 2018 年 7 月宣布籌建、 2019 年 11 月正式動工，是該公司全球範圍內第三大的生產基地。





由於此建設項目涉及外國企業，許多網友紛紛提高對此次討薪事件的關注程度。有網友表示，巴斯夫這樣的外國企業不可能拖欠中國建設公司的工程款項，「既然他們有給建設資金，那麼工人的工資上哪去了」。另外有網友指出，現在中國政府的投資項目都是由「中字頭」的國企承接後再層層轉包給私人企業，「就算拿到資金，也都是國企總部先花，真的輪到項目建設時就已經沒多少錢了」，認為工人被欠薪的問題與國企擅自動用資金有關。





X 推主「李老師不是你老師」也分享數起中國國內的討薪事件。其中，當地時間 10 日，廣東省潮州市的潮州陶瓷廠爆發欠薪爭議，大批工人前往潮州市政府討薪。隨後，當地時間 11 日，深圳市、廣東省東莞市以及安徽省蚌埠市也爆發討薪浪潮，不但有科技公司員工堵在公司辦公大樓門口討薪，還有工人因被積欠 10 個月的工資，決定甩賣工廠設備籌錢，甚至有工人以跳樓作為威脅，試圖討要屬於自己的薪資。

另一方面，黑龍江省绥化市、海倫市也爆發事業單位拖欠工資的消息。「李老師不是你老師」表示，當地時間 11 日，有網友爆料稱绥化市、海倫市事業單位的公益崗在拖欠 7 個月工資後，要求員工主動辭職，並拒絕開立失業證明，計畫在逼迫員工放棄被拖欠薪資的同時，讓離職員工無法享受失業待遇。





消息公開後，許多中國網友對該起事件感到十分憤慨。其中一位網友稱，他原先認為強迫離職、不開立失業證明的這種惡劣手段只有私營企業會用，「沒想到就連事業單位也用這種手段逼退員工」。另外，也有擔任「網格員」的網友表示，他已經被積欠超過 20 個月的工資，「近兩年時間都在做白工」，許多網友也反映自己被欠薪超過 10 個月，甚至就連在醫院工作的醫療從業者也被捲入欠薪的風波之中。

