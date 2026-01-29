(影)中國要內戰了？張又俠被捕後 各地解放軍部隊湧向北京畫面瘋傳

[Newtalk新聞] 中共中央軍事委員會第一副主席張又俠遭指控涉嫌「嚴重違法違紀」，被當局立案調查，引發中共內部混亂。中共總書記、中央軍事委員會主席習近平清洗身為「紅二代」且與習家族世交深厚的張又俠，遭爆出乎預料受到全軍反對。近日在社群媒體X（前推特）上瘋傳大量解放軍人員異動畫面，盛傳大批解放軍部隊全副武裝湧入北京，有中國海外推主更表示：「誰落馬還不知道！」

近日在X上出現大量中國海外網友、推主分享的影片、照片，「淘喵先生」發文分享在抖音看到的影片，只見影片中出現大量解放軍持槍行走在江蘇徐州街上演練；「肌肉猫Elva」也分享兩段影片，只見在廣東、福建，都見到路上出現共軍軍用車輛。「肌肉猫Elva」還說，目前東部戰區、西部戰區轉發了張又俠遭調查的消息。但北部戰區、南部戰區、中部戰區，以及人民武警、中國軍號、火箭軍官方帳號都未表態。

X主「戰場 （官場） 觀察工作室昭明」發布影片指出，大批軍車已經到達天津武清環線，直呼：「這是準備進京城清君側的節奏嗎？」還有推主指稱，北京司令部似乎已經進入備戰狀態，北京衛戍區警衛第1師進入備戰狀態，中部戰區第83集團軍也已經進駐提供支援。還傳出中南海當局暫停一切軍事調動，還要求所有軍士上繳手機。相關影片曝光後引發討論，不少網友直呼：「要內戰了！」、「進京勤王」。

張又俠被捕後，各種謠言甚囂塵上，驚傳張又俠人馬與前來逮人的部隊發生過交火衝突。一名匿名的解放軍第31集團軍幹部爆料，張又俠被捕後震驚解放軍上下，更引發恐慌，不少團處級以上軍官紛紛遞交辭職或轉業報告，目前軍隊內部「已經亂了套」。更嚴重的是，習近平現在要求各集團軍長表態支持，但軍長們普遍保持沉默。因為軍隊講究資歷和義氣，張又俠軍中威望極高，沒人願意率先「倒戈」習近平，軍隊內部普遍認為習近平「卑鄙」、「沒威信」。

