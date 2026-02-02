(影) 中國軍隊不聽話了？不顧習禁令 多處軍車調動 軍報還發「換羽」重生

[Newtalk新聞]

近期有消息稱，中共中央軍委副主席張又俠與聯合參謀部參謀長劉振立遭立案調查的同時，習近平下達指令，凍結全軍調動權，取消所有營區外拉練與演習，任何部隊調動需經習本人與張升民聯合批准。





然而，多名消息人士稱，分布於五大戰區的 13 個集團軍中，有 11 個直接拒絕執行命令，外界將此解讀為軍內「軟抵抗」，凸顯軍方高層對反腐與權力重整態度複雜。





網路上出現大批解放軍戰車開向北京的畫面，有網友稱是進京勤王救張又俠。 圖 : 翻攝自X





距離傳聞抓捕已超過一週，官方正式公告則已有 48 小時。26 日《人民日報》頭版刊載春節喜慶報導，試圖掩蓋底下暗流。與 2014 年習近平反腐時 18 位將領公開署名支持不同，本次軍方與政治局成員普遍緘默，凸顯內部恐懼。

中共中央黨校前教授蔡霞於 X 平台上分析，《解放軍報》多篇文章使用「換羽重生」一詞，該詞並非傳統中文成語，疑源自習近平講話，顯示用詞生硬、文化淺薄。她指出，這種新造詞既表現官方高壓反腐，也可能在軍內傳遞政治訊號，提醒黨員與將領效忠。部分網友甚至將「換羽」解讀為「換習」諧音，暗示軍中權力更迭，引發熱議。





張又俠被捕後，網路上出現大量解放軍全副武裝移動的畫面，網友稱是在進京勤王。 圖 : 翻攝自 X / 破幕推牆





此外，安徽地區近期軍事異動亦引發關注。31 日，安徽網友拍攝高速公路上長達數公里的運兵巴士與後勤車輛，疑為東部戰區第 71 集團軍行動。官方雖尚未出面說明，但與張又俠被捕及近期多地軍事調動傳聞時間吻合，引發觀察人士對內部整肅或戰略調整的猜測。





美國總統川普在接受採訪時表示，對張又俠事件不擔憂中國穩定性，僅認習近平為決策者並受到高度尊重，警告加拿大勿與中國簽重大協議，稱中國接管後第一件事將禁止「打冰球」，冰球為加拿大最具代表性的運動，川普此番言論恐嚇意味相當強烈。

