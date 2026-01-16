（影）中國高速學生遊覽車起火、河南多地再傳「政府聽不見」的爆炸巨響

[Newtalk新聞] 近日青銀高速上一台大型遊覽車起火燃燒，臨停在路肩；據消息，車上乘客均為學生，交警稱未有傷亡。而河南多地近日夜間又傳多次爆炸聲響，與去年底巨響類似，但至今官方說明僅稱「沒有地震、不必恐慌」，讓網友怒批：「所以那麼多人都聽錯了嗎？」「通報內容又一堆廢話」。





據《新京報》報導，青銀高速山東臨淄路段昨（15）日一台大型遊覽車起火，可見火光燃燒並伴有濃煙。據交警通報內容指出，因司機及時疏散車上人員至車前避難，火勢後續由當地消防部門到場撲滅，過程未造成人員傷亡，車上學生乘客也均已妥善安置，起火原因將再進一步調查。

青銀高速山東臨淄路段昨（15）日一台大型遊覽車起火，撲滅後車體已焦黑，據交警表示，現場沒有人員傷亡。 圖：翻攝自 X





河南前（14）日商丘市與周口市也傳出異常巨響。據《極目新聞》指出，周口市民眾向其反應當天傍晚 6 時的巨大爆炸聲響，不僅把門窗都震出聲音，更讓民眾恐慌跑上街查看；過兩個小時多，晚間 9 時又再傳出爆炸聲，但搜索「中國地震台網」資訊又一無所獲，《極目新聞》詢問周口市政府人員，人員也僅稱「沒有收到地震消息」、「不清楚聲響來源」、「不清楚詳細情況」。





河南駐馬店、安徽阜陽市的網友也留言表示，同一時間也聽到了異響。而商丘市則由官方管理局發布緊急通報，但內容僅表示「與地震台確認後，並沒有發生地震」、「緊急中心沒有接獲相關報案」、「民眾不必恐慌」、「不信謠不傳謠」。讓一眾網友嘲諷稱自己耳朵「是假的」、「集體幻聽」、「複製貼上的通報內容」。





但河南發生「爆炸巨響」並非首次，早在上（12）月 29 日，河南信陽及周邊多地便不斷流出「巨大聲響」消息，門窗劇烈震動、樓房晃動，當地緊急出動消防車，讓不少當地民眾以為發生爆炸，一度陷入恐慌。





儘管中國官方先稱「110 與 119 均未收到有效報警」，隨後又拋出「戰機音爆」的說法，卻立刻引發質疑：說法不一是否在隱瞞什麼？影響範圍如此之大、回聲持續時間異常，真的只是音爆嗎？「音爆需要全城出警？」網友也開始猜測，是否是中國軍方在地下測試新武器，據悉在 50 公里外都能聽見爆炸巨響。

