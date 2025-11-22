影/中壢警「雷霆除暴」臨檢 唾液快篩揪出通緝犯
桃園市警局中壢警分局21日晚間執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，結合刑事警察大隊、保安警察大隊霹靂小組、交通警察大隊及外事科等警力，總計動員99名警力，針對轄區中山路270巷、永興街等治安熱點部署4處臨檢點，並前往KTV、酒店、撞球場、旅館等23處特種營業場所執行臨檢，同步加強外籍人口盤查。
當晚10時許，內壢派出所在永興街路檢點，查獲44歲諾姓泰籍男子飲酒後騎乘電動車，其酒測值高達每公升0.75毫克已超標，員警當場扣車逮捕，依公共危險罪移送偵辦。隨後，仁愛派出所巡邏員警於10時45分在新中北路，查獲34歲萬姓男子持有毒品案，當場查扣俗稱「喪屍菸彈」13顆、K他命及彩虹菸等各式毒品，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送偵辦。普仁派出所也於11時許，臨檢KTV時，查獲正在歡唱的33歲黃姓男子，因不能安全駕駛被通緝，隨即被警方帶回辦理歸案。
中壢警分局統計，本週總計查獲各類刑案82件78人，包括詐欺案件30件31人、毒品案件13件12人、通緝犯21件19人，展現警方「強勢執法、壓制不法」的決心。
《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》
延伸閱讀
為1把傘纏訟1年半！婦人無罪確定 高院痛批檢警違比例原則
影/淡水KTV慶生趴變推筒子聚賭 12人連同蛋糕打包警局續攤
影/北市「警界蔣萬安」展現國手霸氣！制伏襲警醉男
其他人也在看
台中啟用毒品唾液快篩首日即查獲陽性 警方高強度執法全面打擊毒駕
為了有效遏止毒駕威脅，台中市警察局自11月起全面導入內政部警政署推行的「毒品唾液快篩」新制。首日執法即查獲疑似毒駕案件，顯示警方對毒駕行為採取「零容忍」態度。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
攔查騎乘不穩重機 中和警快篩查獲毒駕通緝犯
【民眾新聞葉柏成新北報導】中和警分局交通分隊分隊長黃湘凌、警員劉立中昨〈21〉日下午在成功路一帶執行交通稽查勤 […]民眾日報 ・ 9 小時前
路口未減速猛撞 轎車「犁田」.小黃卡溝3傷
宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭縣昨（21）日發生一起驚險車禍，一位計程車駕駛載著2位乘客開在鄉間小道上，在行經路口時，因沒有查看左右來車，和車輛在交會時發生碰撞，巨大撞擊力道，導致小客車直直衝進田內，計程車也差點掉進田裡，共造成3人受傷，計程車方向據了解有需減速的標誌，受訪時司機也承認錯誤，詳細車禍肇事原因還有待警方釐清。一輛計程車開在鄉間小道上，就在經過路口時，因為沒有放慢速度，查看左右來車，沒想到下一秒，黑色轎車同樣沒有減速，從右邊快速開過，一陣長煞車後，巨大撞擊力道，導致黑色轎車往田裡衝下去，還濺起不小水花，一旁的計程車則是被撞擊後，轉了一圈也差點掉進田裡，場面怵目驚心。當事司機杜姓駕駛說：「我有先按預防性按喇叭，然後也有凹凸鏡有看到影子。然後我看那個影子還有點小，覺得應該是還沒有很靠近，之後再看到只剩下一兩秒，我沒有停下來，也是我的錯。」車禍意外發生在昨（21）日，宜蘭縣冬山鄉永和路與美和路一段62巷口，計程車行進方向，路面清楚畫有白色倒三角形標誌，提醒經過路口要減速慢行外，同時要確認沒有來車才能通過，但車禍來的突然，造成杜姓駕駛右手骨折，後方搭乘的兩位乘客，在上完課搭車返家途中，也難逃意外，三人都受傷。除了能看到車殼零件四散一地，田裡還有轎車掉落的痕跡，路面上更清楚可見多道煞車痕，可見路口車禍時有所聞，附近民眾游先生說：「附近這邊也滿多起這種(車禍)事件，過十字路口盡量放慢一下，稍微看一下確保安全。不要就是直接就想衝過去。」宜蘭縣警備隊隊長簡志峯說：「檢測駕駛皆無酒精反應，而詳細肇事原因待釐清中。」但再看一次驚險畫面A，好在傷者送醫後沒有大礙，車禍的詳細肇事原因，還有待警方進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 12 小時前
圖書館藏書成籤詩指引讀者運勢 中正大學「好書占卜術」推廣創意閱讀獲金牌獎
國立中正大學圖書館為推廣創意閱讀，舉辦「好書占卜術：抽出你的今日運勢！」活動，透過讀者線上抽籤獲得書籍金句製作的籤詩指引運勢，讓相關主題書籍借閱量超過500次，中華民國圖書館學會日前在國家圖書館舉辦「2025大專校院圖書館精進與創新競賽」頒獎典禮，中正大學獲頒金牌首獎。自由時報 ・ 18 小時前
川普提「俄烏終戰和平計畫」 要求基輔感恩節前同意
川普提「俄烏終戰和平計畫」 要求基輔感恩節前同意EBC東森新聞 ・ 18 小時前
奈及利亞又傳綁架案！ 槍手凌晨闖校園擄走227名師生
綜合陸媒報導，奈及利亞基督教協會表示，武裝份子從聖瑪麗學校（St. Mary's School）綁走了215名學童及12名教師。該協會尼日州分會發言人阿托里（Daniel Atori）表示，協會正在與政府及安全機構合作，並與學童的父母會面，確保孩子能獲救並平安返回。警方指出，安全部門已抵...CTWANT ・ 16 小時前
中壢警方執行「雷霆除暴」 本週逮78人送辦
桃園市中壢警分局昨天（21日）晚間執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，結合市警局刑事、保安、交通警察大隊等，動員99名警力，臨檢KTV、酒店、撞球場、旅館等特種營業場所，於中壢區中山路等路段部署多處臨檢點，警方表示，本週共計查獲涉嫌各類刑案78人，包括毒品案件12人、通緝犯19人等。自由時報 ・ 20 小時前
竹縣發表2026消防月曆 憑5張發票可兌換
（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）竹縣消防局今天發表2026年消防形象宣導月曆表示，明天起可至縣內15個消防分隊，以5張發票兌換1份、每人限兌換2份，共限量3500份，發票將捐竹縣弱勢團體或機構。中央社 ・ 12 小時前
健和興：明年毛利率有望逐季回升
端子廠健和興（3003）21日召開法說會，公司表示受關稅、政策等影響，前三季獲利表現承壓，但調整人事成本費用，且庫存水位接近正常，毛利率明年有望逐季回升。明年主要成長動能來自基建、儲能等帶動綠電連接器需求，整體看法較審慎樂觀，但車用、家電需求仍保守。工商時報 ・ 1 天前
川普：要求基輔在感恩節前同意俄烏和平計畫很恰當
（中央社記者侯姿瑩華盛頓21日專電）烏克蘭與歐洲盟友緊急因應一項美國提出、內容偏向俄羅斯利益的俄烏和平方案之際，美國總統川普（Donald Trump）表示，要求烏克蘭在感恩節前同意這項和平計畫是「恰當的」。中央社 ・ 1 天前
越南中部一周洪災 死亡人數攀升至55人
越南連續一週遭受嚴重洪災，根據當局統計，截至21日，這場洪水已造成55人死亡，10多人下落不明。 自10月下旬以來，越南中南部持續暴雨，許多熱門旅遊目的地多次遭受洪災侵襲。 沿海城市芽莊(Nha Trang)大片地區在本周被洪水淹沒，而位於高原的避暑旅遊勝地大叻(Da Lat)附近的山區也發生致命的土石流。 越南環境部今天發表聲明稱，自16日以來，至少55人在6個省份遇難，另有13人下落不明。 根據該聲明，山區省分多樂省(Dak Lak)受災最嚴重，死亡人數超過20人。 根據官方媒體報導，在21日洪水逐漸消退後，救援人員從樹梢和屋頂上救出受困人員。 環境部補充說，多條高速公路在今天仍然無法通行，並有30萬人仍面臨斷電。此前發生的大停電影響超過100萬人。 根據越南國家統計局的數據，今年1月至10月，天災已造成越南279人死亡或失踪，經濟損失超過20億美元。 這個東南亞國家在6月至9月期間容易出現劇烈降雨。科學家發現，人為因素造成的氣候變遷正在加劇極端天氣現在發生頻率和破壞力。（編輯：鍾錦隆）中央廣播電台 ・ 12 小時前
壢警雷厲掃黑 查獲泰籍男酒駕、台男持喪屍煙彈
桃園市中壢警分局昨(21)日晚間執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，結合刑事警察大隊、保安警察大隊霹靂小組、交通警察大隊及外事科等桃警團隊，共動員99名警力，在中山路270巷、永興街等轄內治安熱點部署4處臨檢點，並前往轄內KTV、酒店、撞球場、旅館等23處特種營業場所執行臨檢，同步針對外籍人口加強盤查，全桃園電子報 ・ 20 小時前
路線減少108條！公路客運營收暴跌 公會爭合理成本調13%、司機加薪5千
國光客運近日再傳欠薪，讓外界再度關注公路客運市場狀況。但其實今年1月到9月公路客運載客人數較疫情前衰退37.41%、營收...聯合新聞網 ・ 13 小時前
月世界成垃圾山！ 民進黨曝主嫌李有財「由藍轉綠」：違反紀律開除黨籍
高雄月世界地景被發現遭非法倒數百公噸垃圾成「垃圾山」，而主嫌則是岡山區碧紅里長李有財、李子森父子等人，其中李姓父子等3人昨（21）日遭裁定收押禁見。民進黨今（22）日表示，「李有財嚴重違反本黨紀律，本黨將依規開除黨籍」。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
4年前不告現在才告！高市議會藍綠黨團為「垃圾山」案1張照片吵翻
國民黨立委陳菁徽昨晚貼出一張合照指市長陳其邁力挺涉入月世界垃圾山案的李有財，陳其邁對此喊提告；國民黨高雄市議會黨團今天則...聯合新聞網 ・ 12 小時前
藍推地方制度法修正 蘇巧慧：因人設事
（中央社記者黃旭昇新北22日電）民進黨立委蘇巧慧今天出席樹林區濟安宮活動時說，地方制度法原本以人口多寡設定副首長名額，如今台北市人口減少，本來就該調整，但國民黨「因人設事」，不是好的立法態度。中央社 ・ 12 小時前
從微光到聚光 雲林「微冊愛閱讀生活節」打造城市閱讀新美學
【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府文化觀光處主辦的「2025微冊愛閱讀生活節暨閱讀路跑」22日熱鬧登場，上台灣好報 ・ 12 小時前
抓包前任劈腿！兒童台姐姐遭恐怖情人囚禁「剪內衣褲」：想把你吃掉
女星優格姐姐（林姵君）2017年嫁給「電競教父」實況主Xargon（殺梗、本名張瑋），婚後育有一對子女。最近她上節目分享少女時期的戀情，自曝以前曾遇上多段「劈腿收場」的關係。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
竹縣發表2026消防月曆 (圖)
新竹縣消防局22日發表2026年消防形象宣導月曆，內容也搭配各種防災知識。民眾23日起可至縣內15個消防分隊，以5張發票兌換1份、每人限兌換2份，發票將捐竹縣弱勢團體或機構。中央社 ・ 12 小時前
彰化啟動芬普尼監測 15家高風險蛋雞場都未檢出
（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化縣政府針對全縣蛋雞場監測芬普尼，首梯次15場高風險蛋雞場抽檢結果今天出爐，包括15件雞蛋、15件羽毛、15件飼料及15件廠內用水，總計60件樣品都未檢出芬普尼。中央社 ・ 13 小時前