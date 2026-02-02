影/中壢驚悚追逐！疑變造車牌拒檢還逆向 警開12槍仍脫逃

桃園市中壢區今（2）日上午發生拒檢逃逸事件，一輛疑似變造車牌的小客車遭警方攔查時突然加速逃逸，過程中逆向行駛並衝撞警力，警方為防止危害擴大，朝車輛開槍制止，但嫌犯仍成功逃離，警方已鎖定路線全力追緝。

疑變造車牌拒檢逃逸，中壢警開12槍攔車仍脫逃。（圖／翻攝畫面）

警方指出，今日上午9時50分許，自強派出所員警巡邏行經強國路與榮民路口時，巡邏車AI巡防系統發出警示，顯示前方車輛疑涉變造車牌。員警示意停車後，駕駛一度配合，卻隨即踩油門逃逸，警方立刻通報線上警力攔截。

桃園市中壢區今（2）日上午發生拒檢逃逸事件。（圖／翻攝畫面）

該車沿中山東路二段高速逃竄並逆向行駛，還出現衝撞攔查員警的危險行為，支援警力依規定朝車輛連開12槍示警制止，但未能成功攔停，嫌犯朝平鎮方向逃逸。警方表示，事件未造成人員傷亡，開槍時機與過程將依程序釐清。

一輛疑似變造車牌的小客車遭警方攔查時突然加速逃逸，過程中逆向行駛並衝撞警力。（圖／翻攝畫面）

