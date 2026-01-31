影/中天拚復台NCC稱「未溯及既往」 蔡正元出狠招：砍掉預算

立法院30日三讀通過的《衛星廣播電視法》修正案，旨在強化新聞自由與媒體救濟程序，但NCC以「無回溯條款」為由，主張中天新聞台換照案並不適用新法。前立委蔡正元呼籲在野黨，若NCC不依法行政，就把NCC的預算全砍掉。

蔡正元。（圖／中天新聞）

蔡正元今天（31日）在中天節目《辣晚報》表示，民進黨會傾全力阻擋中天重返52頻道，所以開始找碴，「對他們來講，哪有什麼法律？哪有什麼中央法規標準法？我賴清德就是法律，我民進黨就是法律，找一個NCC的爪牙，愛怎麼整你就怎麼整你，這就是政治鬥爭。」

蔡正元指出，國民黨當然先通過法律再進行下一步，「那你不依法辦理，對不起，NCC預算全砍掉。」他強調，國民黨如果不能比民進黨更狠，就會被民進黨吃得死死的。

中天電視台。（圖／中天新聞）

蔡正元說，民進黨搞出這麼多花樣，連這個仇都不報？這次只是在野牛刀小試，NCC說不能回溯，那就再修法回溯，「後面加一個，如果沒有過的話，NCC從此解散，預算全部凍結，我們哪需要NCC啊，有這個單位跟沒這個單位有什麼差別？」

