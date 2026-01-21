影》中天記者案 鄭麗文揭賴政府要堵2種人的嘴

中天主播「馬德」林宸佑被控違反《國安法》、貪污等罪嫌遭羈押禁見。國民黨主席鄭麗文對此表示，民進黨在無時無刻把國家安全無限上綱，也造成很多人冤屈；她也說，比較嚴重的是，林是一個新聞從業人員，這會不會再無限上綱？「他們已經控制這麼多媒體，要來堵兩種人的嘴，一個名嘴、一個新聞從業人員」。

鄭麗文19日接受媒體人黃光芹主持的網路節目《中午來開匯》專訪時表示，民進黨在無時無刻把國家安全無限上綱，不斷說匪諜就在你身邊，那過去這麼多年，它（民進黨）其實在這事情上面摔了很多跤、鬧了很多笑話，也造成很多人冤屈，就是受這種司法騷擾、干擾、打壓，製造非常嚴重的寒蟬效應。

鄭麗文續指，馬德案目前資訊非常有限，完全看不出來到底怎麼了，個案部分現在還無法評論、為時過早，但問題是，整個氛圍與方向是賴清德卯起來賣芒果乾（亡國感），用司法抓人，「透過司法，手早就伸向民眾黨、國民黨，尤其今年選舉我們也預告過很多次，從2024、2025年到今年，大家都知道他一定會用司法來對付候選人，所以我才會說高虹安還沒完全安」。

鄭麗文也說，未來相關問題民進黨只會變本加厲，賴清德根本不在乎別人怎麼罵，因為沒有別招、政績、聲望，這件事情是真的完全不能夠忍受，這是破壞民主遊戲規則最糟糕手法，就是不當的動用司法。

鄭麗文續指，現在國民黨努力和緩兩岸緊張局勢，希望重新對話、兩岸交流，「難道我不知道民進黨虎視眈眈，就是要動用司法，真是惡劣至極」，但兩岸的和平交流對台灣的各行各業至關重要。最後她也談到，馬德案會如何發展還有待觀察，可是比較嚴重的是他是新聞從業人員，會不會無限的擴大，他們已經控制這麼多媒體，要來堵兩種人的嘴，一個名嘴、一個新聞從業人員，對言論緊縮跟控制已經到了無所不用其極的程度。

★未經判決確定，應推定為無罪。

