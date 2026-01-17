影/中天記者遭羈押 張啓楷哽咽：不要重蹈白色恐怖夢魘

中天記者林宸佑今（17）日遭到橋頭地檢以涉違反《國家安全法》，指揮調查局搜索其租屋處，並將其帶回高雄訊問後聲請羈押，地院隨後裁定收押禁見。對此，民眾黨立委張啓楷今天受訪直指，民進黨政府開始用國安法來辦知名主播，並痛斥台灣好不容易走過白色恐怖，不要再出現「綠色恐怖」。張啓楷一度哽咽希望台灣民眾不會重蹈白色恐怖的夢魘。

目前力拚嘉義市長選舉的張啓楷，今天跟創黨主席柯文哲一起到嘉義地方掃街拜票。接受媒體聯訪時被問到林宸佑遭羈押一事，張啓楷表示，請一定要勿枉勿縱，不要有司法迫害，他指出，林宸佑過去這段時間的採訪深入追蹤非常多的事情，是一個受到廣大民眾支持的名主播、名記者。

廣告 廣告

柯文哲直言台灣人民對司法毫不信任。（圖／中天新聞）

張啓楷強調，這件事最嚴重的是，這是民進黨政府第一件用國安法開始辦名主持人、主播，希望不要出現司法迫害的情形。張啓楷指著身邊的柯文哲表示，「阿北被羈押禁見一年多的時間，後來證明所有證據、金流都沒有，人民對司法的信任度已經相當低了」。一旁的柯文哲接話笑說，「什麼很低，根本就沒有了」。

張啓楷再次呼籲賴清德政府，這件事情相當嚴重，台灣好不容易走過白色恐怖，不要出現「綠色恐怖」。張啓楷談到白色恐怖時一度哽咽，並直指，台灣民主聖地嘉義市的市民有多麼遵守民主法治，希望台灣民眾不會重蹈過去白色恐怖的夢魘。

延伸閱讀

中天記者與5軍人遭羈押 橋頭地檢署證實涉《國安法》

賴清德喊武統改文沒事？吳宗憲怒轟國安法成「黨安法」

正一步步走向數位戒嚴的邊緣！葛如鈞批賴政府建立「網路監獄」