(影)中市議會民進黨團交接日特殊意義 總召周永鴻：今天是美國馬丁路德日

[Newtalk新聞] 台中市議會民進黨團今（19）日舉行幹部交接，新任總召周永鴻說，選在今天有特殊意義，因為今天是美國聯政府的馬丁路德日，也是全民服務日，民進黨團不只是為民進黨服務，更是不分黨派為全體台中民服務。





周永鴻特別感謝黨團幹部，包括何文海、施志昌、江肇國、蔡耀頡、陳俞融等議員願意來共同承擔今年這麼重大的任務，未來很多執行的層面，都靠大家的力量。





周永鴻說：「我為什麼選今天其實是有意義的，因為今天是美國紀念人權牧師馬丁路德的紀念日，馬丁路德為人民奉獻及他的理念，大家都很清楚，所以美國不只今天是他的紀念日，同時也是全民服務日，黨團幹部是來服務的，不是只有服務我們的黨團，我們各區議員的選民服務如果有跨區的，黨團會全力支持，更重要的是，不分任何黨派，只要市民的需求，我民主進步黨的議會黨團會為全台中的市民來服務。」

台中市長盧秀燕率領全體局處首長參加交接，她表示：「先謝謝王立任總召跟他的團隊，過去一年當中給市府團隊的指導、協助與鞭策，尤王其立任總召有戰力，但是又圓融，兩者能夠兼具非常的不簡單，監督台中市政府，讓市政工作能夠做得更好。」





談到新任總召周永鴻，盧秀燕說：「他不僅有有民意代表的經驗，也有政府首長的經驗，是非常不簡單的事情，所以我有注意到，周永鴻議員本身在質詢的過程當中言之有理，而且會有同理心，我相信今年在他的帶領之下，也能夠有滿滿的戰力，監督市政府給我們更好的建言；我也跟大家保證，剛才有永鴻議員在致詞講的一句話很重要，他說要服務的不只是議會的民進黨議員，對於不同黨派民眾，也一樣能夠聆聽，也能夠接受，而市府的態度也是一樣，不分黨派，他有好的建言，我們就會採納，過去市政工作有很多的改革與進步，貴黨團功不可沒。」





盧秀燕談到今年有兩個心願，除了祝福在場所有的好朋友，大家身體健康、心想事成，擔任7年市長下來，跟議會也有深厚的感情，也見證現在的市議員們不分黨派，絕大多數都非常優秀，對台中市有貢獻，所以另外一個願望，「希望今年要競選連任的議員，都能夠心想事成、高票連任，好不好？」

