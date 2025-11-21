影/中日互槓風波越演越烈！介文汲曝北京恐拋出「殺手鐧」

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引爆中日關係危機，前外交官介文汲認為，高市真正的壓力「還沒到」，中方下一步恐祭出「稀土禁運」，將對日本汽車與科技產業造成巨大衝擊。

前外交官介文汲。（圖/翻攝《全球大爆卦》）

介文汲在中天節目《全球大爆卦》表示，目前北京已連續採取多項外交與經濟手段施壓，包括中止多項日本食品進口程序，「從水產、牛肉，到人員交流暫停，這些都是一步一步往前走。」

介文汲指出，隨著局勢升溫，日本政壇內部已出現不同聲音，「現在社會已經開始在檢討她那個話，她是不是本身不知輕重，還是刻意為之？」介文汲認為，高市在沒有實際危機情況下，強調以武力威脅應對中國大陸，「沒有任何國家會這樣做」，他認為此舉恐危及日本外交與經濟利益。

廣告 廣告

至於北京下一步的措施，介文汲認為，北京的策略目標明確，「藉著這次日本失言，把高市早苗和右派從日本政府清除。」他預估，後續制裁可能包括「稀土禁運」，一但成真，將對日本汽車與科技產業衝擊巨大。

介文汲說，「高市早苗現在還面帶微笑，但真正的內部壓力還沒來到。」他表示，日本內部對高市的檢討「會越來越清楚」。

延伸閱讀

MLB/上一位是鈴木一朗！ 水手宣布明年退役強森51號球衣

MLB/ 倫登領76億只打257場 天使休賽季想擺脫「史上最爛」合約

MLB/這波誰賺？ 天使送走30轟外野、換來金鶯年輕右投