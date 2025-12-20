影/中日僵局難解？張競：高市早苗回應「左躲右閃」硬凹硬撐

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，中華戰略學會資深研究員張競直言，高市若無法提出具體誘因與清楚程序，無論面對中國大陸或美國總統川普，恐怕都「處處碰壁」。

中華戰略學會資深研究員張競。（圖／翻攝《全球大爆卦》）

張競在中天節目《全球大爆卦》指出，高市早苗近期對外論述「從頭到尾閃爍其詞」，未能正面回應中日關係的核心問題。他直言，北京方面早在事件初期就已給出明確訊號，「中國大陸外交部發言人其實講得非常清楚，請她回去好好讀一下中日關係的四項政治文件。只要老老實實照念一遍，問題其實就解決了一大半。」

張競批評，高市早苗不僅選擇「左躲右閃」，日本外務省整體判斷也「沒有搞對路」，即便內部可能有專業外交官提出建議，政治領導人仍陷入硬撐、硬凹的狀態，「很多政治人物都是這樣，不見棺材不掉淚，不到黃河心不死。」

至於日本近年積極推動反艦飛彈、高超音速武器與新型戰機等軍備計畫，張競說，這些其實只是「枝節問題」，真正的核心在於修憲與體制改革，此外，日本長期財政赤字沉重，經濟歷經多年停滯，如今才逐步復甦，卻又面臨川普動輒開口要求高額投資的壓力，「你手上沒有銀兩，人家要你投資5千5百億，你拿什麼去談？」

