影/中日爭端延燒釣魚台？楊永明：陸殺入「12海里巡航」成常態

中日關係緊繃，釣魚台周邊局勢再度成為焦點，國安會前副秘書長楊永明表示，大陸自2012年起即已將釣魚台周邊巡航「常態化」，如今將邁入「12海里領海的維權巡航」制度化新階段，對日更形成壓力。

國安會前副秘書長楊永明。（圖／翻攝《國際直球對決》）

楊永明在中天節目《國際直球對決》表示，「過去進入12海里的行動具有不定期與事件觸發性，但現在已經大概3次了，等於是把進入領海內12海里的維權巡航常態化了，往前推了一步。」

楊永明說，首次常態化嘗試時，正值中方海警船驅離接近的日本漁船，並與日本海上保安廳船隻對峙，雙方僵持長達3至4小時。當時中方出動4艘海警船，「1到2艘在12海里之內，另外2艘在24海里的毗連區」。而從第二次行動起，已不再以日本漁船是否進入作為前提，「不管有沒有日本漁船，都直接進入12海里巡航」。

對於外界質疑為何不「登島實際控制」，楊永明直言，這涉及領土爭議處理方式的根本差異，「如果用軍事手段處理，那性質就從外交衝突升高為軍事衝突，後果完全不同。」

