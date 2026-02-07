影/中日緊張難解？苑舉正曝：台大的日本交換生對陸「很無感」

中日關係緊張至今沒有緩解跡象，台大哲學系教授苑舉正認為，日本戰後從未進行真正反省，日本年輕人也不想真正了解中國大陸，導致雙方鴻溝越來越深。

台大哲學系教授苑舉正。（圖／翻攝《全球大爆卦》）

苑舉正在中天節目《全球大爆卦》表示，自己近期在台大授課期間，曾與多名日本交換學生交流，發現日本年輕世代對中國大陸反應「幾乎完全無感」，「我發覺日本年輕人完全不想了解，也不知道為什麼中國會這麼生氣。」在他看來，這種認知落差，與日本社會長期形成的優越感有關。

苑舉正說，「日本人從內心深處是看不起中國人的，對台灣人更是等而下之。」他也提到，台灣社會普遍對日本抱持高度好感，卻未必察覺這種單向情感落差。

在歷史問題上，苑舉正認為，日本戰後從未進行真正反省，「不論是中國駐日外交官，還是前中國駐美大使崔天凱，都曾指出，日本在戰後始終以『受害者』自居，卻未正視加害歷史。」

苑舉正指出，日本在經濟高速成長時期所形成的集體記憶，加深對戰爭責任的遺忘，「日本從戰後廢墟迅速崛起，確實是文明史上的奇蹟，但同時也讓社會完全忘掉過去做過的事情。」他以靖國神社舉辦商業活動為例，直指日本社會對侵略歷史的敏感度「幾近消失」。

