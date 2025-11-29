影/中日關係惡化下一步？栗正傑驚爆：陸恐派員「登釣魚台」

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關持續緊繃，至今沒有緩解跡象，退將栗正傑預估，若持續僵持，下一步大陸不排除「登上釣魚台」，展現捍衛領土決心。

退將栗正傑。（圖/翻攝《全球大視野》）

栗正傑在中天節目《全球大視野》表示，大陸在甲午戰爭北洋艦隊覆滅地點、黃海劉公島軍演，意義重大，「只有記取國恥，才會激發愛國心與鬥志。」他並以大陸首艘航空母艦「遼寧號」選用「16」作為艦號為例，並非偶然，「一到十五都陣亡了，那是甲午戰爭時被打沉在劉公島海域的十五艘主力艦。」

廣告 廣告

栗正傑說，日本最擔心的情況，就是大陸切斷日本能源與貨運的海上生命線，「而中國大陸在黃海演習就是在告訴日本，我有能力切斷你的航運。」 他披露，去年9月13日美韓聯合軍演，僅進行5個小時，就是因為大陸電磁干擾直接影響到美韓軍艦的電子系統，美國意識到嚴重性後「立刻撤離」。

栗正傑甚至研判，若高市早苗堅持不收回相關言論，局勢恐怕還會升溫，「我研判，中國大陸下一步不排除直接登陸釣魚台，甚至在上面設氣象站、立碑，可能性都有。」

延伸閱讀

WBC/斷言大谷翔平不會二刀流！ 昔明星內野手：道奇不會讓他冒險

日職/樂天砸錢了！傳2年約網羅前田健太加盟 近日官宣

MLB/紅襪重磅交易補強先發輪值 紅雀幫貼2千萬美元