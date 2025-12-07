影/中日風波下一步？蔡正元：陸嚴防日本「挑戰一中政策」

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，前立委蔡正元認為，事態似乎暫時降溫，中國大陸啟動經濟與外交反制後，目前未進一步升高行動，而把重心放在阻止日本再次挑戰「一個中國」政策。

前立委蔡正元。（圖／翻攝《前進戰略高地》）

蔡正元在中天節目《前進戰略高地》表示，高市早苗的言論，是歷來日本首相對一中政策「最嚴重的挑戰」，比已故首相安倍晉三以前的說法還嚴重。他指出，安倍晉三當年「台灣有事、日本有事」的論述，至多被視為「重大影響事態」，但高市說法被視為為直指第二階段「存立危機事態」，即暗指日本可以出兵。

蔡正元說，然而經過中國大陸一連串施壓後，高市似乎迅速調整說法，從原本強硬立場，一路向後撤，「她從比安倍更激烈的說法，退到去引用《舊金山和約》，再退到中日聯合聲明。這就是一步一步往後退。」

蔡正元認為，高市早苗長期在日本右派圈運作，對國際法與外交史的理解明顯偏頗，「她以前都用右派角度解讀條約，沒有用國際法角度。這次被揍了一輪後，大概會乖一點。」

