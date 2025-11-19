影/中日風波延燒「琉球主權」？栗正傑：若獨立大陸會支持

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中日關係危機，甚至引發琉球主權問題浮上檯面，退將栗正傑表示，二戰後日本隊琉球只有管理權、但沒有主權，「若琉球獨立，中方會支持」。

退將栗正傑。（圖/翻攝《全球大視野》）

栗正傑在中天節目《全球大視野》表示，琉球早年是中國冊封體制下的藩屬國，日本在明治時期「以武力佔領，並改稱沖繩」，並主張日本政府長期對沖繩民眾「存在差別」，「明治天皇的日本靠著武力強行佔領了琉球，把名字改成沖繩。」

在談到二戰後的國際安排時，栗正傑引述《開羅宣言》、《波茨坦宣言》等內容，認為日本在戰後僅被允許保有北海道、本州、四國與九州等「四大本島」，其他領土地位另有處理，他指出，「琉球當時是由聯合國託管，日本只有管理權，但沒有主權。」

根據目前國際主流學界與政府資料，《舊金山和約》未明確界定琉球主權歸屬，美國在1950年代開始對琉球施行軍事管制，1972年以《沖繩返還協定》將行政權移交日本，日本主權立場獲美國承認，但中國大陸長期對此存異議。

栗正傑並提及沖繩民眾對美軍駐地的不滿，「美軍駐紮以來，累積2千多件刑事案件，其中有6百件屬於嚴重刑案。」他認為，若琉球有朝一日追求獨立，中國大陸可能支持，「如果琉球成為友好國家，中國艦隊就能更自由進出宮古海峽。」

