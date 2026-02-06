(影)中榮兩醫師違法案院長傅雲慶致歉 強調會保護吹哨者

[Newtalk新聞] 台中榮總神經外科兩位醫師遭檢舉違法讓廠商進入禁區執行手術，台中檢方傳訊兩位醫師後做出交保處分，院方今（6）日召開考績會，決議對兩人各記一大過。院長傅雲慶下午出面向社會大眾致歉，並表示會保護吹哨者，他說：「本院絕大多數的同仁都是盡忠職守、認真為病人服務。希望全體同仁團結一心，繼續堅守崗位，為病人提供最優質的醫療服務。」





台中榮總神經外科主任楊孟寅、主治醫師鄭文郁遭檢舉違法讓廠商進入禁區執行手術，昨天再傳出有最新的影片，院長傅雲慶說，他昨天看到新流出112年拍攝比較完整的影片，證實楊孟寅醫師及鄭文郁醫師確有違法讓廠商進入禁區執行手術，相信檢方一定也掌握更多的證據。今天早上院方召開臨時院部會議，決議停止兩位醫師手術業務並移送考績會從重處分。下午做出決定，兩位醫師各記大過一次，並且禁止手術，至於是否停診，尚待台中市衛生局的調查結果。

傅雲慶說，少數醫師違反規定造成民眾的不安，他代表院方向社會大眾致上最深的歉意。他特別強調，感謝檢舉人讓此事浮出檯面，也感謝主管機關衞生局及衞福部的指導，院方已加強手術室管理的SOP及建立即時通報系統並保護吹哨者。





傅雲慶說，感謝衛福部長官在1月28日來院實地訪查，醫院在輔導會長官的指導之下，提出7個精進的作為，院方即刻起會加強手術室管理，檢討修正現有規定，明確訂定分工責任及紀律要求，並落實各項管制作為，以維護醫療環境紀律與病人安全，內容如下：





1、落實具名申請。2、嚴格審核程序，凡涉及手術室管制作業之申請，均須報請院長（或職務代理人）核定。3、周延管理稽核。4、強化違失懲處。5、即時病安通報。6、完善教育訓練。7、精進廠商合約。





他說，這段時間，醫院的同仁承受很大的壓力。本院絕大多數的同仁都是盡忠職守、認真為病人服務。希望全體同仁團結一心，繼續堅守崗位，為病人提供最優質的醫療服務。

