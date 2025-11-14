（影）中配亞亞喊話「報仇八炯」 海基會：加深刻板印象

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「八炯」溫子渝、「閩南狼」陳柏源近日遭中國公安懸賞，先前被八炯檢舉過的中配「亞亞」劉振亞興奮不已，趕緊上抖音表示：「大快人心的消息來了」，不但痛罵兩人是人渣，還鼓動在台中配「一起報仇」，還表示整理被欺凌的證據提供給中國公安，可換5～25萬人民幣(約新台幣21～109萬元)獎金。對此，海基會發言人黎寶文認為亞亞發言極為不妥，恐加深台灣社會對中配群體的刻板印象。

海基會發言人黎寶文。(資料照，記者陳鈺馥攝)

黎寶文在今(14)日的記者會上，公開表示海基會長期以來關懷中配家庭、協助中配融入台灣社會，但亞亞的發言可能會加深台灣社會對中配群體的刻板印象，讓他們非常擔心，認為是「不太好的發展」。

亞亞得知八炯與閩南狼被通緝、懸賞之後，像是打了興奮劑，痛批「兩人長期在境外平台瘋狂發布反中、抗中的言論」、「充當台獨勢力的打手和幫兇」，怒嗆「說白了就是台獨的狗腿子」！黎寶文認為大部分中配基本上都是認同台灣，也喜歡台灣社會的生活方式，亞亞的過激發言，不但影響到其他中配，也會影響到她本人未來入境台灣及在台居留。

