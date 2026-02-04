影／中醫大附醫與林增連基金會送暖 慈善音樂會旋律撫慰獨老身心

▲中醫大附醫院長周德陽（右五）與林增連慈善基金會董事長林嘉琪（右二）等貴賓與百位長輩齊聚合影，提前感受團圓迎新的溫暖。（圖／中醫大附醫提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】歲末年終之際，中國醫藥大學附設醫院（下稱中醫大附醫）與林增連慈善基金會以音樂作為陪伴的起點，為獨居長輩送上溫暖的新年祝福。今（4）日擴大規模舉辦「相信希望・相信愛」慈善音樂會《情有獨鍾・為愛而唱》，特別貼心安排接送服務，邀請平常較少走出家門的獨老及社區據點長輩一同參與，在美好旋律與溫暖的陪伴餐聚中，感受如同團圓般的溫暖氛圍。團隊更從長輩實際生活需求出發，準備生活物資送暖，並送上象徵平安祝福的新年紅包，讓關懷不僅止於活動當天，而能延續到日常生活，成為長期支持獨居長輩的一份力量。

廣告 廣告

中醫大附醫秉持蔡長海董事長「取之社會、用之社會」的理念，長期深耕社會公益、關懷弱勢族群，持續落實企業社會責任。自105年起迄今，攜手林增連慈善基金會舉辦多場「相信希望・相信愛」慈善音樂會，透過音樂陪伴獨居長輩，讓關懷成為日常。

▲中醫大附醫院長周德陽(中)親手致贈新年紅包，象徵平安祝福，傳遞不間斷的關懷心意。（圖／中醫大附醫提供）

中醫大附醫院長周德陽表示，音樂具有療癒人心、促進身心靈健康的力量，透過慈善音樂會，不僅讓獨居長輩感受到關懷，也讓參與的志工夥伴在付出中實踐利他精神，藉由音樂縮短人與人之間的距離。林增連慈善基金會董事長林嘉琪指出，善的力量需要持續累積，透過音樂與陪伴，讓愛走進社會需要被看見的角落，為長輩的人生旅程注入更多溫暖與希望。

▲林增連慈善基金會董事長林嘉琪(左)將準備好的生活物資送暖到長輩手中。（圖／中醫大附醫提供）

音樂會活動在溫馨旋律中揭開序幕，由女高音楊令璿老師演唱〈夜來香〉，以及林增連慈善基金會董事長林嘉琪獻唱〈望春風〉，熟悉歌聲喚起長輩們往日的美好回憶。六甲村實業企業家洪士超也演奏拿手的薩克斯風樂曲，透過溫暖而熟悉的旋律，讓長輩在音樂中放鬆身心、感受陪伴，現場氣氛溫馨感人，長輩們臉上也洋溢開心且感動的笑容。

▲中醫大附醫院長周德陽(後排中)與林增連慈善基金會董事長林嘉琪(後排右一)親自為長輩繫上由同仁親手織出的圍巾，讓溫暖從一條圍巾開始，陪伴長輩迎接新的一年。（圖／中醫大附醫提供）

隨著台灣正式邁入高齡社會，獨居長輩人數逐年增加，長期缺乏陪伴與社交互動，容易影響身心健康。由中醫大附醫與林增連慈善基金會合作，於103年起響應台積電慈善基金會董事長張淑芬發起的「中部愛互聯」關懷獨居老人平台，不僅照顧台中市區的獨居長者，更擴及偏鄉區域，如石岡區及和平區，服務區域最遠到南投縣信義鄉，十多年來投入關懷獨居老人行動，結合醫療專業、企業志工與社會資源，深入城市與偏鄉地區，用一次次的探訪、照護與陪伴，走進長輩的日常，也走進他們的心裡，至今關懷服務人數已近502人，並榮獲「SNQ 國家生技醫療品質—公益服務類銅獎」肯定。

本次活動亦由長聖生技、長佳智能、長穎科技、長聯科技、聖安生醫等體系衍生企業公益夥伴們共同協力完成，企業代表們陪同長輩用餐與交流，一起度過溫馨的一天；在這場年終音樂會中，中醫大附醫期盼透過實際行動分享這份心意，並期待社會一同看見，當關懷成為制度、陪伴成為日常，永續的力量便能在生活中持續累積。