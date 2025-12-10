(影) 中、俄機隊聯合挑釁日、韓! 強闖航空識別區 日防相：嚴重威脅國安

[Newtalk新聞] 近年來，美國與中國間的對立情勢不斷升溫，周邊國家也積極加強軍備，準備應對可能與中國爆發的衝突。就在此時，俄羅斯派遣可攜帶核彈的圖-95 轟炸機與中國的轟-6 、殲-16 等軍機，在日本與南韓周邊海域飛行，對美國的盟友國家進行挑釁。日本防衛大臣小泉進次郎也針對相關事件發表批評，強調中俄機隊的行為可能對日本的國家安全「構成嚴重憂慮」。





推主「Bryne」透過 X 發布推文指出，當地時間 9 日上午，包含戰略轟炸機與戰鬥機在內的 2 架中國軍機與 7 架俄羅斯軍機飛入南韓的防空識別區，隨後飛越日本海，同時引發日、韓兩國的關注。針對中俄機對飛入防空識別區的行為，南韓軍方也緊急派遣戰鬥機升空，準備對其實施攔截。

俄羅斯圖-95MS 戰略轟炸機。 圖：翻攝自 騰訊網 零度 Military





與此同時，推主「Rica」也引用小泉進次郎在 X 上發布的聲明補充表示，日本方面最初觀測到 2 架圖-95 轟炸機從日本海飛往對馬海峽。隨後，這 2 架圖-95 在東海海域與中國轟-6 轟炸機隊會合，並沿著沖繩、宮古島的邊界地區飛行，進入四國近海東部的太平洋空域。





小泉進次郎稱，在此次中俄基對飛行的過程中，日本方面總計觀測到 8 架殲-16 戰機與 1 架俄羅斯 A -50 預警指揮機，是中俄機隊近年在日本周邊地區實施的最大規模軍事活動。小泉進次郎認為，中國與俄羅斯希望透過擴大軍事活動規模的方式，對日本進行武力示威，「這對日本的國家安全已經構成嚴重威脅」。





日本防衛大臣小泉進次郎抗議中國殲-15 戰機對自衛隊 F-15J 戰機進行雷達鎖定。 圖 : 翻攝自環球譯視





小泉進次郎強調，在觀測到中俄機隊的聯合飛行行動後，日本航空自衛隊立即要求戰鬥機升空，應對中俄機隊可能帶來的威脅，試圖防止日本領空遭到侵犯。小泉進次郎也在推文末尾，對所有航空自衛隊隊員表示感謝，誇獎隊員們在應對中俄威脅時所做出的努力。





「Bryne」分析認為，此次的中俄機隊飛行任務並非例行行動，「且看起來也不像意外」，推測中國可能希望透過與俄羅斯的合作，向國際社會釋出中俄結盟的信號，並同時試探美國盟友面對威脅時的反應速度，為未來的衝突升級做準備。「Bryne」強調，中俄機隊此次的行動並非演習，而是針對印太地區的一次警示，「現在整個地區都已經清晰地感受到中國與俄羅斯可能帶來的威脅了」。

