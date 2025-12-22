影/九州案台中上演「百人大場面」！林明佐未出庭

九州集團總裁陳政谷等人涉博弈、洗錢、貪汙等罪，前「刑事戰將」林明佐、前電競女董座徐培菁均涉案遭起訴，今（22日）台中地院再次開庭，傳喚40多名被告出庭應訊，加上辯護人合計90餘人，林明佐今天則是不會出庭。

徐培菁出庭。 （圖／中天新聞）

此案原由受命法官傅可晴承審近1年，已多次開準備程序，但傅調往苗栗地院後,合議庭重新改組，今早開庭時，法官要求被告與律師共90餘人出庭，把台中地院國民法官第二法庭整個坐滿，而有別於過去僅由受命法官單獨開準備程序庭，今日合議庭全員上場，由審判長王振佑指揮訴訟訊問。

陳政谷出庭。 （圖／中天新聞）

全案源於台中地檢署於2024年8月起訴九州案，指控陳政谷利用第三方支付平台「OnePaid」吸收賭資、詐款並洗錢高達438億元，時任台中市刑大大隊長林明佐被查出接受九州供養，還與九州集團重要幹部、前電競女董座徐培菁交往同居，林涉貪6千多萬元，經起訴及追加起訴共35人遭起訴。

案件自去年10月起陸續開庭審理，今年6月11日林明佐以1500萬元交保，陳政谷也於6月17日因羈押期屆滿獲釋，由於傅可晴法官在今年8月調往苗栗地院，合議庭因此改組，目前由剛分發到台中地院的第64期法官林申棟接手審理，林申棟的父親是前大法官林俊益，曾歷任士林地院院長、司法院刑事廳廳長，具有深厚司法背景。預計明年將密集訂庭審理此案。

陳政谷先前在庭上表示，全案缺乏證據卻將他羈押多月，他拒付3億5千萬元保金後，在最後一次羈押期滿時曾向傅可晴法官反映，認為無證據羈押多月，且期滿後還要戴電子腳鐐並不合理，當時傅法官僅回應「又不是我起訴的」。

而陳政谷今天現身時態度輕鬆表示要「進法庭再說」，被詢及對今日的出庭有無特別準備，他直言：「沒有！」悠哉進入法庭，徐培菁則是不發一語快步進入。

