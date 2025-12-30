影/乾兒驚見曹西平倒臥房間 救護車趕往現場畫面曝

資深藝人曹西平驚傳29日晚間，在住處猝逝的消息，享壽66歲！跟曹西平同住的34歲的乾兒子吳男，返回曹西平位於三重區河邊北街住處時，發現曹西平倒臥在房間內，已經沒有生命跡象，立即打電話報警，救護車緊急趕到現場的畫面也跟著曝光。

曹西平乾兒子打電話報警，通知警消前往曹西平位於三重的住處。（圖／警方提供）

據《ETtoday新聞雲》報導，曹西平和34歲吳姓乾兒子同住，吳男於29日深夜10時30分許，下班返回三重住家時，原本想跟乾爸打聲招呼，沒想到一開房門，就見曹西平倒臥在地，沒有呼吸心跳，立刻報警。

警方到場後，確認已經明顯死亡，初步研判無外力介入，而警方也於事發後聯繫曹西平二哥，但對方表示不願出面處理，聯繫曹的其他兄弟，均未獲回應，後續將遺體送往板橋殯儀館冰存，待相驗釐清死因。

