影/乾旱後暴雨釀洪災！阿富汗極端天氣多地傳災情 至少17死

阿富汗持續遭受極端天氣肆虐，本週的一場強降雨和降雪雖然結束了困擾已久的乾旱，但這場「甘霖」也引發多地洪災，造成至少17人死亡，11人受傷。

阿富汗暴雨，多地都出現災情。（圖／美聯社）

阿富汗國家災害管理局發言人哈馬德（Mohammad Yousaf Hammad）1日表示，本季首場強降雨和降雪引發了阿富汗多個地區的突發性洪水，造成多人死傷；赫拉特省省長發言人賽義迪（Mohammad Yousaf Saeedi）稱，暴雨造成卡布坎區一處房屋屋頂坍塌，導致一家五口喪生，其中兩名死者是兒童。

哈馬德表示，洪水破壞了基礎設施，造成牲畜死亡，並影響了1800個家庭，使本已脆弱的城鄉社區雪上加霜。該機構已向受災最嚴重的地區派遣評估小組，並持續進行調查以確定其他需求。

阿富汗與鄰國巴基斯坦和印度一樣，極易受到極端天氣的影響，尤其是季節性降雨後的突發洪水。

數十年的衝突、基礎設施落後、森林砍伐以及氣候變遷的加劇，都加劇了此類災害的影響，尤其是在偏遠地區，那裡許多房屋是用泥土建造的，幾乎無法抵禦突如其來的洪水。

