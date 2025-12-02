影/二哥差點變表哥！高國豪私約二嫂 3兄弟蘇澳街頭2打1

新竹攻城獅球星高國豪被爆出私約親二哥的太太劉家菱，釀成兄弟失和，去年底更爆發他跟二哥、大哥在家族聚餐時，從餐廳裡打到餐廳外，「上帝視角」監視器畫面也曝光。

高家三兄弟扭打成一團。（圖／翻攝畫面）

回顧整起事件，一開始高聖文、高國強兩位哥哥在餐廳裡怒斥、推擠高國豪，現場還有女子大喊「你老婆做了什麼事！」接著3兄弟開始推擠衝突，一路從餐廳延伸至餐廳外，在場的戴姓表哥上前勸阻，但高國強仍壓不住怒火，對高國豪拳打腳踢，大哥高聖文也忍不住上前動手。

高家三兄弟一路從餐廳內互毆到餐廳外的「上帝視角畫面」。（圖／翻攝畫面）

高家大家長高爸爸見狀急忙上前拉住長子，但此時高國豪也「牙」起來，把黑色上衣脫掉以後直接衝向兩位哥哥，三兄弟就這樣在餐廳外互毆，彼此的頭部不斷中招，高聖文一度將高國豪壓制在地，大罵：「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」，戴姓姑丈及表哥嚇得繼續衝上前將雙方分開，「上帝視角」的監視器畫面也曝光，只見3人從餐廳內一路打到餐廳外，場面非常火爆。

高家三兄弟一路從餐廳內互毆到餐廳外的「上帝視角畫面」。（圖／翻攝畫面）

據了解，整起事件就是高國豪去年6月爆出私約二嫂劉家菱的風波延續，當時高國豪一度否認，最終由他的太太發聲明，坦承高國豪「確實有過不成熟行為」並致歉，但親兄弟間已經感情破裂，所以才會在去年12月3日，在蘇澳鎮某餐廳爆發這起手足間的肢體衝突，事後三兄弟互告傷害、恐嚇罪嫌，高聖文、高國強與高國豪對犯行均坦承不諱，宜蘭地檢署今年9月偵結後依法起訴三人，案件將在近日宣判，攻城獅球團對此表示，此事屬高國豪的私領域，他將自行處理，全案目前進入司法程序，球隊不會對此事發表意見。

高國豪（左）跟高國強（右綠衣者）怒瞪互罵。（圖／中天新聞）

高國豪（右）對大哥高聖文揮拳。（圖／中天新聞）

高國豪（右）跟大哥高聖文打成一團。（圖／中天新聞）

高國豪（右）日前被親兄弟痛斥「私約二嫂」，三兄弟因此當街互毆，左為他老婆。（圖／翻攝高國豪IG）

案發地點。（圖／Googlemap）

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

