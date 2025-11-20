影／二基響應2025世界糖尿病日 控醣百分百健康才精彩

▲「控醣百分百，健康才精彩」活動合影。（圖／二林基督教醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為響應 2025 世界糖尿病日，二林基督教醫院於今(20)日上午在醫療大樓大廳盛大舉辦「控醣百分百，健康才精彩」慶祝活動，以活潑互動方式提升社區民眾對糖尿病與慢性病預防的認識，吸引許多鄉親熱情參與，現場氣氛熱鬧溫馨。

今年活動以「定時定量、聰明控醣」為核心理念，透過闖關遊戲、有獎問答及營養師示範，引導民眾從日常飲食做起，掌握選擇低 GI 食物、減少精製糖攝取、平衡六大類食物的健康要訣。民眾一邊闖關一邊學習，包括常見手搖飲含糖量、早餐地雷、加工食品隱藏糖等內容，大家驚呼連連：「原來我一天喝的飲料就超標！」、「減糖其實沒有想像中困難！」

▲家庭醫學科陳彤瑄醫師進行健康宣導，針對「糖與慢性病的關係」進行深入且易懂的講解。（圖／二林基督教醫院提供）

活動中特別邀請家庭醫學科陳彤瑄醫師進行健康宣導，針對「糖與慢性病的關係」進行深入且易懂的講解。陳醫師指出，糖尿病不只是血糖高，而是一場全身性的代謝挑戰，若控制不佳，可能引發視網膜病變、腎臟病、周邊神經病變、心血管疾病等風險。她提醒民眾：「選擇無糖飲料、多吃原型食物、減少加工食品，就是守護健康最簡單的起點。」

▲營養師示範，引導民眾從日常飲食做起，掌握選擇低 GI 食物。（圖／二林基督教醫院提供）

為加強民眾體驗，本次活動設計多款貼近日常的健康闖關，例如「食物九宮格」讓參與者在遊戲中學習如何分辨六大類食物、建立均衡飲食的觀念；「醣類選選看」則以情境互動方式，讓民眾練習判讀不同食物的醣量，了解哪些食物容易造成血糖飆升。從孩童到長輩都能在活動中找到適合自己的關卡，更有民眾笑說：「原來控醣也可以這麼好玩！」充分展現醫院在健康教育上的創意與用心。

▲民眾一邊闖關一邊學習，包括常見手搖飲含糖量、早餐地雷、加工食品隱藏糖等內容。（圖／二林基督教醫院提供）

營養師吳怡萱表示說，糖尿病盛行率逐年上升，飲食習慣與生活型態為最可逆、也最需要民眾共同努力的關鍵。透過今年的世界糖尿病日活動，二林基督教醫院希望讓民眾用更輕鬆、更有趣的方式理解「減糖、控醣」的重要性，並學會實際可行的健康策略。

未來醫院將持續結合家庭醫學科、營養科、糖尿病衛教室與社區保健團隊，推動更多社區健康促進活動，守護二林及鄰近五鄉鎮居民的長期健康。院方也呼籲：「從今天開始，無糖一小步，健康一大步！」